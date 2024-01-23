Путин рассказал о своем указе о статусе многодетных семей

Политолог: Россияне поддержкой выдвижения Путина выразили гражданскую позицию

Политолог Федорова: Граждане считают, что именно Владимир Путин способен обеспечить высокий уровень жизни в стране

Tекст: Олег Исайченко

«Российское общество переживает исторический максимум поддержки Владимира Путина. Уровень одобрения беспрецедентный. Вокруг кандидата сплотились все слои населения нашей огромной страны. Граждане видят изменения к лучшему, произошедшие в их жизни за последние годы, и хотят сохранить заданный курс», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Более того, россияне прекрасно осознают, что за последние несколько лет государство столкнулось с существенными внешнеполитическими вызовами. По их мнению, именно Владимир Путин способен преодолеть все образовавшиеся трудности», – отмечает эксперт.

«Этим и объясняются столь внушительные результаты кампании по сбору подписей за кандидата. Уже сейчас его поддержали три миллиона человек. Показатель в несколько раз превышает число людей, решивших оставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина в 2018 году», – подчеркивает собеседница.

«Мы имеем дело с колоссальным проявлением гражданской позиции. Жители России добровольно, осознавая всю важность этого действия, буквально с утра ждут открытия избирательных штабов, чтобы выразить свое мнение и поддержать человека, способного сделать их жизни лучше», – считает она.

«Нельзя не отметить и неоценимый вклад людей, работающих в рамках этой кампании. Тысячи волонтеров по всей стране с гордостью занимаются сбором подписей. Без них столь поразительные результаты были бы невозможны», – резюмирует Федорова.

Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. Об этом сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков. Данный результат был обеспечен в период с 23 декабря по 22 января.

«Такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата. Хотел бы поблагодарить прежде всего волонтеров центрального штаба и в регионах. Также «Единую Россию», Народный фронт, которые очень активно собирали подписи», – подчеркнул он.

По словам сопредседателя избирательного штаба Марьяны Лысенко, в ЦИК было предоставлено 315 тыс. подписей – максимум, которого требует законодательство. Она отметила, что кампания фактически пришлась на новогодние праздники. «Люди работали самоотверженно, без выходных. Поставить подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», – подчеркнула она.

Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа – в региональных и центральном штабах. Отмечается, что к составлению перечня, поданного в ЦИК, подходили с максимальной строгостью.

«Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей – и зачастую эта информация не подтверждалась», – отметил Блажеев. Подписи избирателей, необходимые для регистрации Владимира Путина, были переданы в Центризбирком в понедельник. Сами выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.