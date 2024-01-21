Русскоязычные в Финляндии провели шествие с требованием открыть КПП на границе с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, участники мероприятия в Хельсинки на финском языке потребовали от финских властей немедленного «лучшего решения» вопроса закрытия границы.

Марш, который проходил по одной из центральных улиц – Алексантеринкату, был согласован с полицией, в нем приняли участие порядка 50 человек.

Как заявила одна из участниц мероприятия по имени Юлия, правительству необходимо организовать способы пересечения наземной границы Финляндии и России для всех людей, кто имеет законное право это делать.

Ранее правительство Финляндии сообщило, что не намерено открывать пропускные пункты на границе с Россией в феврале.