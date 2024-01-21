В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?2 комментария
Русскоязычные в Финляндии провели шествие с требованием открыть КПП на границе с Россией
Русскоязычные жители Финляндии провели шествие в Хельсинки и Тампере с требованием к правительству страны найти более гибкое решение в вопросе закрытия КПП на границе с Россией, сообщает источник с места событий.
Как сообщил источник ТАСС, участники мероприятия в Хельсинки на финском языке потребовали от финских властей немедленного «лучшего решения» вопроса закрытия границы.
Марш, который проходил по одной из центральных улиц – Алексантеринкату, был согласован с полицией, в нем приняли участие порядка 50 человек.
Как заявила одна из участниц мероприятия по имени Юлия, правительству необходимо организовать способы пересечения наземной границы Финляндии и России для всех людей, кто имеет законное право это делать.
Ранее правительство Финляндии сообщило, что не намерено открывать пропускные пункты на границе с Россией в феврале.