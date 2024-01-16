Финляндия решила не открывать границу с Россией в феврале

Финляндия заявила, что не откроет КПП на границе с Россией в феврале

Tекст: Кристина Цыцура

Отмечается, что власти страны решили позаботиться о том, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткий период, передает ТАСС.

Один из источников газеты заявил, что сейчас «нет никаких оснований полагать, что ситуация существенно изменится менее чем через месяц».

Напомним, в конце декабря МВД Финляндии начало готовить проект по ускоренной процедуре изменения закона, что позволило бы отказывать мигрантам в убежище. С 30 ноября по 14 декабря из-за наплыва беженцев граница между Россией и Финляндией была закрыта.