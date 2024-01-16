На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Финляндия решила не открывать границу с Россией в феврале
Финляндия заявила, что не откроет КПП на границе с Россией в феврале
Правительство Финляндии не намерено открывать пропускные пункты на границе с Россией в феврале, пишет газета Ilta-Sanomat.
Отмечается, что власти страны решили позаботиться о том, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткий период, передает ТАСС.
Один из источников газеты заявил, что сейчас «нет никаких оснований полагать, что ситуация существенно изменится менее чем через месяц».
Напомним, в конце декабря МВД Финляндии начало готовить проект по ускоренной процедуре изменения закона, что позволило бы отказывать мигрантам в убежище. С 30 ноября по 14 декабря из-за наплыва беженцев граница между Россией и Финляндией была закрыта.