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    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    20 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    18 января 2024, 06:24

    Источник опроверг информацию об отказе Турции от платежей из России

    Источник опроверг информацию об отказе Турции от платежей из России после давления США

    Tекст: Александра Юдина

    Информации в ряде СМИ о якобы отказе турецких госбанков работать с российскими партнерами из-за санкционного давления США неверны, сообщил анонимный источник.

    По информации местного издания Ekonomim, денежные переводы почти прекратились с 1 января, после чего Министерство торговли начало изучение этого вопроса, однако об отказе не может быть и речи, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Турции есть десятки проектов с Россией по государственной линии, ведутся финансовые операции через банки.

    Источник заверил, что турецкие госбанки не получали каких-либо указаний от правительственных структур о запрете сотрудничества с российскими банками.

    Ранее СМИ заявляли, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

    15 января 2024, 13:14
    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией

    Политолог Рар: Немецкое общество не верит в возможность конфликта с Россией

    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация Bild вполне может готовить немцев к необходимости отправки иностранных военных на Украину. Однако общество ФРГ не запугать конфликтом с Москвой. В это никто не верит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Газета Bild известна своими провокациями и нагнетанием страстей. Поэтому относиться к публикации Репке стоит с долей скепсиса. Важно понимать контекст, в рамках которого была выпущена эта статья. США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Руководства стран ЕС не знают, как действовать без американцев. Поэтому министры Британии и Франции помчались в Киев, чтобы заверить Зеленского в готовности продолжать поддержку ВСУ. Германию же хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украины. Однако немцы устали от этого конфликта, поэтому в ход пошли аргументы о скором нападении России на НАТО», – отмечает он.

    «Еще недавно политики и эксперты ФРГ говорили о том, что у Москвы нет сил на ведение войны. Надеюсь, что таким образом в Германии не готовят почву для отправки явно слабеющей Украине иностранных солдат», – акцентирует эксперт.

    «Однако если упомянутый документ правдивый, то рассматривать его нужно в качестве одного из «рабочих сценариев», разработанных в недрах министерства обороны ФРГ. Например, администрация Шольца до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus. Делается это не из-за миролюбивости, а по причине имеющихся опасений дальнейшей эскалации», – подчеркивает политолог.

    «Не думаю, что статьей в Bild Германия пытается отвлечь население от внутренних проблем страны. Немцы не глупы. Общество ФРГ нельзя запугать войной с Россией. В возможность конфликта здесь никто не верит. Скорее всего, все дело именно в переполохе внутри руководства ЕС», – указывает собеседник.

    «Часть политиков Евросоюза считает, что Украина не может проиграть, поскольку это ослабит НАТО. Другие, как мы видим по митингам в Давосе, стараются способствовать началу мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Данная позиция не всем приходится по душе», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (21)
    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

    Коментарии (8)
    16 января 2024, 15:35
    В Турции заявили о сложностях в финансовых расчетах с Россией

    В Турции заявили о сложностях в финансовых расчетах с Россией из-за новых правил Минфина США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новые правила Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) осложнили денежные переводы из России в Турцию, сообщил источник в турецкой банковской сфере.

    По его словам, еще 22 декабря было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, в котором содержатся очень широкие формулировки. В соответствии с новыми правилами, иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, могут также подпасть под санкции, передает ТАСС.

    Кроме того, оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов, практически запрещено. Источник указал, что указанные меры слишком расплывчаты и требуют дополнительных разъяснений. Именно из-за этого происходят перебои в финансовых расчетах между Россией и Турцией, фактически банки находятся «в режиме ожидания».

    Ранее турецкое издание Ekonomim со ссылкой на источники сообщило, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров.

    Коментарии (12)
    15 января 2024, 16:15
    Эрдоган отменил визит турецкой делегации на форум в Давосе

    Bloomberg: Турция отказалась от участия в саммите ВЭФ в Давосе из-за позиции организаторов по войне в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган отменил визит турецкой делегации на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за позиции организаторов касательно конфликта Палестины и Израиля, сообщило агентство Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, глава министерства финансов Турции Мехмет Шимшек планировал посетить саммит в Давосе, но Эрдоган остановил его, передает РИА «Новости». Такое решение президента Турции может негативно сказаться на взаимодействии страны с мировыми инвесторами, пишет агентство.

    Отмечается, что Эрдоган и ранее использовал Давос для демонстрации своей политической позиции по палестино-израильскому конфликту: в 2009 году турецкий лидер раскритиковал действующего тогда президента Израиля Шимона Переса из-за операции в Газе и покинул форум, пообещав больше никогда не принимать в нем участия.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные преступления, которые в Газе совершает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером.

    Коментарии (8)
    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

    Коментарии (57)
    15 января 2024, 12:34
    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией

    Политолог Корнилов: Пропаганда в Германии пытается создать образ «российской угрозы»

    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией
    @ Bernhard Freisen/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    К сообщениям о подготовке Берлином плана войны с Москвой стоит относиться с долей скепсиса. Однако проработать потенциальные угрозы от внезапной агрессии все же необходимо. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Западные издания часто выпускают статьи о возможной войне с Россией. Однако материал Bild заслуживает внимания, поскольку в популяризации слухов может быть заинтересовано правительство ФРГ. Берлину необходимо отвлечь население от внутренних проблем государства», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Сейчас в Германии наблюдается резкий спад экономики, в стране бурлят масштабные забастовки рабочих. Образ «страшного и опасного врага» потенциально способен объединить немецкое общество. Внешняя угроза всегда снижает уровень внутренних противоречий», – отмечает он.

    «Я бы обратил внимание на автора статьи. Это известный русофоб Репке. Описанный им план по войне с Россией крайне подробен. Однако материал резко обрывается на начале мобилизации в ФРГ. Видимо, журналист побоялся перегнуть палку с нагнетанием ужаса вокруг возможного конфликта», – считает эксперт.

    «Тем не менее фантастом Репке назвать сложно. Реальные планы столкновения с Россией наверняка имеются у Берлина, а также у остальных членов НАТО или ЕС. Поэтому данную статью нужно внимательно изучить, чтобы проработать все потенциальные для Москвы угрозы», – акцентирует собеседник.

    «По дипломатической линии России стоит сделать упор на прямое обращение к немецкому обществу. Важно донести до граждан ФРГ, что их правительство пытается вовлечь население в бессмысленный и жестокий конфликт, который не только не исправит внутренние проблемы ФРГ, но и значительно их усугубит», – резюмирует Корнилов.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (3)
    16 января 2024, 08:59
    Тело погибшей в турецком Кемере туристки из России передали родственникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие власти передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из России Надежды Ярыгиной, сообщило агентство IHA.

    Полиция Антальи заявила в субботу о начале расследования гибели Ярыгиной, подозрительных обстоятельств пока не обнаружено.

    Как сообщило агентство, после вскрытия тело было передано родственникам Ярыгиной для захоронения в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее в генконсульстве России в Анталье сообщили, что в лесном массиве города Кемера обнаружено тело пропавшей 4 января в поселке Кириш российской туристки.

    Напомним, в Турции пропала отдыхавшая там жительница Кирова. Было установлено, что туристка прибыла в Турцию 30 декабря и должна была вернуться в Россию 8 января.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 09:48
    Турецкие банки стали отказываться работать с российскими

    «Коммерсант»: Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими

    Tекст: Ольга Никитина

    Турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями, пишут СМИ.

    Источники газеты «Коммерсант» на финансовом рынке и участники внешней торговли рассказали, что речь идет о разрыве корреспондентских отношений, а также приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.

    Сложности в работе между российскими и турецкими банками, по сведениям издания, возникли давно, но резкое обострение произошло в конце декабря, после подписания соответствующего указа президентом США. Ситуация распространилась почти на все турецкие банки, в том числе Nurol Bank, с которым работали около 40 отечественных кредитных организаций, и Emlak Bank. В частности, сообщается, что банки в Турции перестали осуществлять денежные переводы из России и в страну – ни в лирах, ни в рублях.

    Отмечается, что из-за давления со стороны США турецкие банки разрывают отношения не только с российскими, но и китайскими кредитными организациями.

    Ранее источник в турецкой банковской сфере заявлял, что новые правила Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) осложнили денежные переводы из России в Турцию.

    Коментарии (11)
    16 января 2024, 10:10
    Во Франции объяснили, зачем Германии нужен конфликт с Россией

    Французский политик Филиппо заявил, что Германии нужен конфликт с Россией в качестве отвлекающего маневра

    Tекст: Александра Юдина

    Германия нуждается в начале военных действий против России для создания отвлекающего маневра, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, такие действия направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва, передает RT.

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщили, что Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией.

    Коментарии (8)
    16 января 2024, 00:52
    «Госуслуги» перестали открываться на смартфонах Apple

    Приложение «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах Apple с платформой iOS

    Tекст: Денис Тельманов

    Приложение «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах с операционной системой iOS.

    При попытке зайти в приложение со смартфона с платформой iOS всплывает сообщение «Неизвестная ошибка с сервера» или «По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства», сообщает ТАСС.

    По данным агентства, на смартфонах с платформой Android приложение в основном работает, однако временами также отмечается сбой, сопровождающийся сообщением «Проводятся технические работы. Попробуйте зайти позже».

    Также указывается, что веб-сайт «Госуслуг» открывается, но при попытке зайти в учетную запись выдает аналогичную ошибку.

    Ранее сообщалось, что перед Новым годом мошенники начали маскироваться под операторов связи и пытаются узнать пароли от «Госуслуг», предупреждая о якобы завершении договора сим-карты.

    Коментарии (3)
    16 января 2024, 03:43
    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны России: Средства ПВО сбили над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    «16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака украинских беспилотников на регион была отражена дежурными средствами ПВО.

    По словам Гусева, пострадавших нет, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

    Коментарии (3)
    16 января 2024, 06:20
    «Ангарского маньяка» Попкова после суда этапировали из Иркутска в Мордовию

    «Ангарского маньяка» Попкова, убившего более 80 женщин, этапировали после суда из Иркутска в колонию в Мордовии

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшего милиционера, убившего с 1992 по 2010 годы больше 80 женщин и получившего прозвище «Ангарский маньяк» Михаила Попкова, этапировали из Иркутска, где ему вынесли очередной срок, в Мордовию для отбытия наказания в одной из колоний, сообщила прокуратура Иркутской области.

    «В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия. Приговор Ленинского районного суда города Иркутска, вынесенный по уголовному делу в отношении Михаила Попкова, не был им обжалован и вступил в законную силу», – приводит ТАСС сообщение областной прокуратуры.

    Отмечается, что Попков находился в Иркутске с 27 ноября 2022 года до 14 января 2024 года для проведения следственных действий и рассмотрения дела в суде, поскольку он признался в новых убийствах.

    В ноябре 2023 года Попкова приговорили к 10 годам колонии за три новых эпизода преступления. До этого ему вынесли еще три приговора, в том числе два пожизненных.

    Убийства Попков совершал на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах этих населенных пунктов с 1992 по 2010 годы.

    Коментарии (0)
    16 января 2024, 20:21
    Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

    Путин: «Формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Так называемая формула мира, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает РИА «Новости».

    Продвигаемая киевским режимом «формула мира» требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений».

    Ранее сообщалось, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

    Коментарии (0)
    18 января 2024, 03:56
    ПВО перехватила беспилотники над Московской и Ленинградской областями

    Минобороны: Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями системой ПВО, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что около 1.30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. Дежурные средства ПВО сбили один дрон над территорией Московской области и перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

    Коментарии (3)
    16 января 2024, 03:33
    Украинские беспилотники атаковали Воронеж

    Губернатор: Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Воронеж, никто не пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    Атака украинских беспилотников на Воронеж была отражена дежурными средствами ПВО, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, объемы повреждённого имущества будут уточнены после поквартирного обхода.

    Гусев также пообещал в кратчайшие сроки оказать помощь всем гражданам, которые пострадали от атаки.

    Ранее сообщалось, что при аварийном сходе боеприпаса в селе Петропавловка под Воронежем пострадали четыре человека. Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил.


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