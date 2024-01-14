Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.6 комментариев
На Украине признались в сложностях с производством боеприпасов
Министр промышленности Камышин заявил, что на Украине тяжело производить артиллерийские боеприпасы
Украина испытывает самые большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов, взрывчатое вещество и порох являются дефицитными позициями в мире, сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала «Рада».
Камышин заявил, что производство снарядов идет тяжело, потому что компоненты для них – взрывчатое вещество и порох – являются дефицитными позициями в Евросоюзе и США, передает ТАСС.
Ранее в Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм. По словам командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, украинские войска также сталкиваются с дефицитом боеприпасов для ЗРК Stormer, Avenger и Stinger.
Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.
Глава штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз.