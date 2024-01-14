  • Новость часаРоспотребнадзор усомнился в научном мотиве заявлений о «болезни Х»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украину зовут воевать за Британию
    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов
    Советник главы офиса Зеленского Власюк заявил о подготовке договоров о безопасности с США и рядом стран
    Швеция строит подлодки для «противодействия России»
    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
    В Давосе решили обсудить «болезнь X», в 20 раз более смертоносную, чем коронавирус
    Канадцев попросили экономить электричество
    В Wildberries назвали дату начала выплат компенсаций продавцам
    Украинский министр призвал собирать FPV-дроны на дому за свои деньги
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    12 комментариев
    14 января 2024, 15:16

    На Украине признались в сложностях с производством боеприпасов

    Министр промышленности Камышин заявил, что на Украине тяжело производить артиллерийские боеприпасы

    Tекст: Вера Басилая

    Украина испытывает самые большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов, взрывчатое вещество и порох являются дефицитными позициями в мире, сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала «Рада».

    Камышин заявил, что производство снарядов идет тяжело, потому что компоненты для них­ – взрывчатое вещество и порох – являются дефицитными позициями в Евросоюзе и США, передает ТАСС.

    Ранее в Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм. По словам командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, украинские войска также сталкиваются с дефицитом боеприпасов для ЗРК Stormer, Avenger и Stinger.

    Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

    Глава штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз.

    13 января 2024, 20:40
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

    Он напомнил, что еще полгода назад Буданов говорил про быстрое наступление, «захват Крыма» Киевом, а теперь он говорит противоположное – «о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей».

    Эксперт считает, что таким образом украинцев и западную общественность готовят к «заморозке» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины, а ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.

    Также глава ГУР признавал «нулевой КПД» от принудительно мобилизованных в ВСУ.

    Коментарии (27)
    13 января 2024, 17:23
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Подписанное соглашение между Киевом и Лондоном стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

    По его словам, это провал не просто украинской дипломатии, но и всей политики, передает РИА «Новости».

    Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о «новой агрессии России», который приводит документ в действие. По его мнению, этот пункт может означать остановку боевых действий и закрепление потери Украиной территории.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Коментарии (21)
    14 января 2024, 11:23
    В Киеве заявили о сложности содержания F-16

    Игнат: Содержать истребители F-16 будет очень сложно

    В Киеве заявили о сложности содержания F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет полностью перейти на западную технику, но содержать, в частности, истребители F-16 будет очень сложно, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, что касается истребительной авиации и вертолетов, Украина должна перейти на западную технику, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что инфраструктура для натовских самолетов типичная, но каждый тип самолета будет дополнительной нагрузкой на его эксплуатацию.

    Он добавил, что Украина использует четыре типа советских самолетов и ожидает западный F-16, а содержать разные типы техники очень сложно.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося.

    Коментарии (13)
    14 января 2024, 06:39
    Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовит «торги» на место премьера Шмыгаля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офис украинского президента Владимира Зеленского намеревается создать новое правительство перед наступающим кризисом, он планирует «торги» на место премьера, заявил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО по делу о государственной измене.

    Офис Зеленского готовит правительство «национального единства» перед наступлением экономическим, финансовым и социальным кризисами, заявил Дубинский. Его слова публикуют в соцсетях его адвокаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что для премьер-министра Дениса Шмыгаля готовят «бомбу» в виде протокола украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

    Парламентарий пояснил, что замена главы украинского правительства даст поле «для торга» как внутри, так и снаружи Украины.

    Также Дубинский высказался по поводу сбора подписей депутатов Рады за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука. Он пояснил, что сделают тогда, когда это потребуется Зеленскому, поскольку без депутатов «Слуги народа» убрать спикера не получится. По словам Дубинского, Стефанчука «берут в заложники свои же».

    Депутат также отметил, что украинские власти согласились с тем, что призыв в ВСУ будет «массовым и жестоким», киевский режим хочет показать, что готов идти «до победного конца».

    Коментарии (8)
    13 января 2024, 21:57
    NYT: Военные перспективы Киева выглядят мрачно из-за нехватки людей и вооружений

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились, сообщает газета The New York Times.

    Издание напомнило, что западные союзники Киева не могут больше гарантировать Украине поставки военной помощи на том же уровне, что в прошлом году, а украинское контрнаступление завершилось, не достигнув ни одной из поставленных целей, передает ТАСС.

    Газета обращает внимание на то, что солдаты измотаны, а поредевшие подразделения пополняются лишь частично за счет немолодых и плохо обученных новобранцев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

    Коментарии (4)
    13 января 2024, 21:47
    Пивзавод в Умани переименовал «Жигулевское» в «Венское»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский пивоваренный завод в Умани переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское» в рамках борьбы с советским наследием, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Маркетолог пивзавода пояснил, что, по некоторым данным, рецепт «Жигулевского» якобы принадлежит австрийскому пивовару, поэтому название «Венское» «более аутентично», передает РИА «Новости».

    Ранее барельеф русского поэта Александра Пушкина демонтировали в центре Харькова на востоке Украины на станции метро, названной в его честь.

    Коментарии (28)
    14 января 2024, 01:47
    Украинский министр призвал собирать FPV-дроны на дому за свои деньги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским гражданам следует самостоятельно покупать детали к беспилотникам и собирать эти устройства на дому, заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологии – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    Украинцам нужно самим начать собирать FPV-дроны, участвуя в специальной программе. Они смогут получить доступ к лекциям и списку компонентов, инструментов и материалов, которые нужно закупить, сообщил Федоров, передает ТАСС.

    Программа предусматривает общение с лекторами, инженерами, собранные устройства нужно будет отправить инструкторам. После проверки качества его передадут военным.

    До этого Федоров заявлял, что ВСУ часто приходится применять FPV-дроны вместо снарядов, поскольку последних не хватает.

    Коментарии (34)
    13 января 2024, 16:25
    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось

    Экс-премьер Польши Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось

    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, покинувший пост в декабре, признал, что украинское контрнаступление провалилось.

    По его словам, конфликт на Украине развивается сейчас в неправильном направлении, передает РИА «Новости».

    «Контрнаступление, которое наши украинские друзья и партнеры начали в конце весны прошлого года... не было успешным», – сказал он.

    Моравецкий подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами и стратегической глубиной, а также демонстрирует терпение в политике. Ранее бывший премьер-министр заявил об огромном преимуществе России в зоне СВО.

    Коментарии (4)
    14 января 2024, 03:59
    Шмыгаль заявил, что Украина обязалась «защищать» Британию от России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обязуется помочь Лондону в случае «нападения России» в течение 24 часов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в эфире телевидения.

    Шмыгаль заявил, что соглашение Киева и Лондона является «двусторонним», в случае агрессии против Британии Украина обязуется защищать своего союзника в течение 24 часов, заявил Шмыгаль, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он выразил надежду, что другие государства также подпишут похожие договоренности с Украиной. По словам премьера, соглашения с Лондоном являются «эталоном».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. По словам Сунака, Лондон поставит в 2024 году киевскому режиму дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Коментарии (14)
    13 января 2024, 17:43
    Депутатов Рады захотели лишить брони от мобилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    Всех чиновников и депутатов Верховной рады могут лишить брони, которая освобождает их от воинской повинности, сообщают украинские СМИ.

    Как сообщает издание «Думская» со ссылкой на анонимного депутата правящей фракции «Слуга народа», депутатов могут лишить брони, а то значит, что их могут мобилизовать.

    Такое решение примут для того, чтобы надавить на местных жителей, ощущающих неравенство, передает «Царьград».

    Ранее президент Украины призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

    До этого глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

    Коментарии (10)
    14 января 2024, 05:53
    Минобороны заявило о подавляющих FPV-дроны комплексах на российских танках

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На российских танках в зоне спецоперации используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания», сообщило Министерство обороны России в воскресенье.

    Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx, передает РИА «Новости».

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины.

    В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского.

    Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными.

    Коментарии (4)
    14 января 2024, 15:03
    Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста

    Премьер Эстонии Каллас заявила, что не будет высылать украинских беженцев мобилизационного возраста

    Tекст: Вера Басилая

    Эстония исключает высылку прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, поскольку они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent.

    Премьер призналась, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, но исключила высылку украинцев. По ее словам, ЕС предоставил им временную защиту, и выдавать Украине их Таллин не будет. Каллас подчеркнула, что Украина сама должна обращаться к находящимся в Эстонии украинцам и приглашать их обратно, передает РИА «Новости».

    По последним данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6898 – в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.

    Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (4)
    14 января 2024, 09:56
    В Харьковской области сообщили о повреждении предприятия в Волчанске

    Власти Харьковской области сообщили о повреждении предприятия в Волчанске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятие получило повреждения в городе Волчанске Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

    По его словам, в Волчанске Чугуевского района было повреждено предприятие, передает ТАСС. Подробности не приводятся.

    Синегубов добавил, что на некоторое время возникали перебои с энергоснабжением.

    Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

    Коментарии (0)
    13 января 2024, 22:02
    В Харькове демонтировали последнее изображение Пушкина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центре Харькова убрали еще один барельеф с изображением русского поэта Александра Пушкина, он находился на станции метро, носящей его имя.

    На станции метро «Пушкинская» со стены демонтировали барельеф с поэтом, это, как сообщают местные Telegram-каналы, было последнее изображение Пушкина в Харькове, передает ТАСС.

    Также в пятницу на этой же станции убрали другой барельеф поэту.

    Коментарии (8)
    13 января 2024, 23:03
    В киевском ТЦ произошел пожар, эвакуировано 200 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В торговом центре «Космополит» украинской столицы произошло возгорание, оттуда эвакуировали сотни людей, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).

    Пожар произошел в одном из помещений ТЦ на четвертом этаже, во время тушения из здания эвакуировали около 200 человек, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Огнеборцы ликвидировали пламя чуть меньше двух часов, никто не пострадал.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна женщина обращалась к медикам с жалобой на отравление продуктами горения. От госпитализации она отказалась, ей оказали помощь на месте. Также за помощью обращались восьмилетний ребенок и мужчина, им тоже оказали помощь на месте.

    Коментарии (0)
    Главное
    На Украине признались в сложностях с производством боеприпасов
    Дерипаска спрогнозировал окончание конфликта на Украине
    Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовит «торги» на место премьера Шмыгаля
    Протоиерея Алексея Уминского лишили священного сана
    Умер поэт Лев Рубинштейн
    Сын Марадоны заявил об убийстве отца
    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока

    Какой сценарий конфликта на Ближнем Востоке выгоден России

    В военный конфликт на Ближнем Востоке втягиваются все новые игроки. Эксперты называют четыре возможных сценария развития событий в регионе после удара США и Британии по Йемену. Какой из них самый мягкий и самый опасный для рынка нефти и России? Подробности

    Перейти в раздел

    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать

    Новый год неизбежно станет годом сразу нескольких исторических по масштабу и наполнению событий, которые грозят изменить судьбы целых континентов и даже всей планеты. Правда, не всегда понятно – в худшую или в лучшую сторону, но от России это зависит больше, чем обычно. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

    США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена. Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, в США хотят превратить российских стипендиатов в стержень пятой колонны. По мнению экспертов, возможности Запада по вербовке россиян намного меньше, чем в 90-е и начале нулевых, но все равно есть те, кто готов нагреть руки на доходах за счет грантов Госдепа и западных фондов. Насколько серьезной может быть эта угроза? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Гонсало Лира был опасен для США

    В харьковской больнице скончался американский журналист Гонсало Лира, который критиковал Зеленского и США за развязывание украинского конфликта. Восемь месяцев журналист находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. Обращения родственников Лиры к американским дипломатам ни к чему не привели. Почему США отнеслись к Лире как к гражданину «второго сорта» и какими могут быть последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............