На Украине признались в сложностях с производством боеприпасов

Министр промышленности Камышин заявил, что на Украине тяжело производить артиллерийские боеприпасы

Tекст: Вера Басилая

Камышин заявил, что производство снарядов идет тяжело, потому что компоненты для них­ – взрывчатое вещество и порох – являются дефицитными позициями в Евросоюзе и США, передает ТАСС.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм. По словам командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, украинские войска также сталкиваются с дефицитом боеприпасов для ЗРК Stormer, Avenger и Stinger.

Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

Глава штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз.