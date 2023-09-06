Эксперт рассказал, как обеспечат прозрачность электронного голосования

Председатель ТИК ДЭГ Артамонов: Обеспечивать прозрачность электронного голосования на выборах будут более 200 наблюдателей

Tекст: Антон Никитин

Председатель ТИК ДЭГ заверил, что территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования сделает все возможное, чтобы наблюдение за выборами проходило публично, гласно и прозрачно. Артамонов сообщил, что уже в четверг, 7 сентября, с 9.00 ТИК ДЭГ начинает свою полноценную работу. По его словам, все дни проведения голосования для наблюдателей будет доступна видеотрансляция происходящего в помещении ТИК ДЭГ – с 11.00 начинается трансляция и основное заседание, а в 13.30 начинается процедура разделения ключей шифрования, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Относительно итогов общероссийского тестирования федеральной платформы ДЭГ Артамонов отметил, что в тренировке приняли участие чуть менее 10% избирателей – это «достаточно хороший показатель участия». IT-эксперт назвал тренировку успешной с точки зрения отсутствия значимых сбоев системы. «Была ситуация с Камчаткой, которую мы уже разбирали и убедились, что подобные случаи система отрабатывает штатно», – добавил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ.

Меньшую же известность получила ситуация с ошибкой изображения на портале ДЭГ. «В веб-панели, которая отображает ход голосования, в нескольких избирательных округах процент явки на выборах превысил 100%. Наблюдатели проверили транзакции в блокчейне и сделали вывод, что это сбой публичного отображения информации. «Сегодня разработчики это подтвердили и сообщили, что ошибка устранена и на основных выборах она не повторится», – объяснил Артамонов.

Осуществлять контроль за дистанционным электронным голосования в этом году будут более 200 наблюдателей. Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования (ДЭГ) заверил, что сформирован серьезный представительный состав контрольной группы, в состав которой вошли программисты, разработчики, а также представители академической среды – доценты и заведующие профильных кафедр.

Ранее общественные штабы подтвердили готовность проводить круглосуточный мониторинг выборов в дни голосования, держать связь с наблюдателями и давать правовую оценку всем проблемным сигналам.