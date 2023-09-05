Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.2 комментария
Заведующую детсадом в Красноярске уволили из-за эротических фото
Заведующая детским садом в Красноярске Анастасия Красильникова лишилась должности после публикации в соцсетях откровенных фото, сообщил источник в администрации города.
Ранее СМИ сообщили, что родители просят уволить заведующую одного из детсадов в Красноярске Анастасию Красильникову из-за эротических постов в соцсетях и якобы «полного игнорирования своих обязанностей». Девушка якобы хамила персоналу и родителям, а также необоснованно урезала зарплаты подчиненным, передает РИА «Новости».
Во вторник источник сообщил, что Красильникова уволена. При этом он отметил, что лишение должности связано именно со скандалом в соцсетях.
В то же время информацию о «ненадлежащем исполнении обязанностей» Красильниковой планирует проверить и прокуратура Красноярска.