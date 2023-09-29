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    Украина замахнулась на стратегические вооружения Запада
    Американский разведчик посоветовал Зеленскому бежать из страны
    Эксперт объяснил черную шляпу президента Южного Судана на переговорах с Путиным
    Советская певица Анциферова пожаловалась на маленькую пенсию
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    Украина пообещала помочь Европе экономически
    Американский офицер оценил оборонную тактику ВС России
    Власти заявили о срочных мерах по снижению цен на топливо
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    5459 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оправдания канадцев и немцев высветили их ложь и лицемерие

    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    17 комментариев
    29 сентября 2023, 11:33

    Житель Керчи сознался в отправке Киеву данных о технике России у Крымского моста

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный по факту шпионажа в пользу Киева житель Керчи признался, что передавал с помощью чат-ботов информацию о передвижении российской техники близ Крымского моста, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По словам задержанного, он принял решение передавать информацию в режиме настоящего времени – фиксировал передвижения грузовых автомобилей, иногда боевой техники, в частности, танков, БМП, БНД, передает ТАСС.

    Также он отметил, что узнал о возможности передавать такую информацию через чат-боты, которые, как выяснил задержанный, принадлежат СБУ.

    Ранее подозреваемый в работе на украинскую разведку житель Севастополя заявил, что отслеживал маневры российских кораблей с «Калибрами» и российскую авиацию.

    28 сентября 2023, 18:38
    ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
    ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по позициям украинской армии на территории Авдеевского коксохимического завода, сообщили в народной милиции ДНР.

    Авиация в качестве поддержки Южной группировки войск нанесла точечное огневое поражение по Авдеевскому коксохимическому заводу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате удара уничтожена живая сила ВСУ, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов на территории предприятия. После ударов по заводу на его территории началось возгорание.

    Ранее Минобороны сообщало, что российские войска отразили 28 атак у Авдеевки, Клещеевки и Марьинки.

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    28 сентября 2023, 22:33
    Университет Альберты в Канаде закрыл фонд украинского эсэсовца Гуньки

    Посол России в Оттаве Степанов: Университет Альберты в Канаде объявил о закрытии фонда имени украинского эсэсовца Гуньки

    Университет Альберты в Канаде закрыл фонд украинского эсэсовца Гуньки
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Университет Альберты в Канаде спустя несколько часов после обращения российского посольства принял решение о закрытии образовательного фонда имени украинского эсэсовца Ярослава Гуньки, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

    Дипломат рассказал по телефону, что посольство России обнаружило, что у Гуньки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, и даже после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать. Российские дипломаты через соцсети обратили внимание руководство университета на этот сюжет и попросили прокомментировать, передает РИА «Новости».

    Посол России в Оттаве рассказал, что буквально через несколько часов после обращения российских дипломатов, в четверг утром, университет публично объявил, что закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то «доставить неудобства и принести печаль». Степанов отметил, что работа посольства оказалась своевременной.

    Ранее в Кремле посоветовали Канаде вынести урок из позорной ситуации с чествованием украинского нациста в парламенте страны и в будущем солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма.

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    29 сентября 2023, 02:54
    В США посоветовали Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны

    Экс-разведчик ВС США Риттер посоветовал президенту Украины Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны

    В США посоветовали Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны.

    Бывший разведчик ВС США заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, что вопрос заключается только в том, как Зеленский уйдет. Риттер посоветовал Зеленскому ради жены и детей добровольно уйти в отставку и бежать из страны. При этом американский эксперт предупредил, что если Зеленский затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности, передает РИА «Новости».

    Как считает американский военный в отставке, коррумпированность киевского режима и его главы становится все более очевидной, среди украинцев растет негодование из-за того, что некоторые люди не получают пенсии и необходимую медицинскую помощь.

    Риттер также отметил, что западные страны стали отворачиваться от Зеленского, на что указывает недавнее обострение отношений с Польшей. Кроме того, у союзников уже элементарно заканчиваются ресурсы для дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), а препятствием для урегулирования кризиса стал президент бывшей советской республики, пояснил отставной американский военный разведчик. Он назвал Зеленского поверженным политиком, дни которого сочтены.

    Ранее в США предрекли последствия Зеленскому после скандала с чествованием украинского нациста в Канаде. Газета ВЗГЛЯД писала, что президент США Джо Байден вместо денег предъявил Зеленскому ультиматум.

    Коментарии (10)
    29 сентября 2023, 02:24
    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине

    Politico: На Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ

    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Смена главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марка Милли происходит в самое неподходящее время, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине, и этот момент может стать поворотным для Киева в случае провала контрнаступления ВСУ, сообщает Politico.

    В публикации говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Как отмечается издание, это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие – и терпение – в отношении Украины, передает РИА «Новости».

    Новый глава Генштаба ВС США вступает в должность в то время, когда республиканцы протестуют против предоставления Украине дополнительной помощи. Варшава, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить больше оружия Киеву. Прекращение поставок оружия Украине также допустили во Франции, говорится в статье.

    Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте. По мнению эксперта, провал попыток ВСУ прорвать российскую оборону, либо провал контрнаступления ВСУ, усилят опасения по поводу продолжения военных действий.

    Накануне в США предупредили о рисках для Украины из-за замедления контрнаступления.

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

    Коментарии (3)
    29 сентября 2023, 03:44
    Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов

    В ОПК рассказали о применении новейшего робота-антиснайпера «Сосна-Н» российским спецназом в зоне СВО

    Российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов
    @ Niclas Hammarstrom/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские подразделения спецназначения применили в зоне спецоперации новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    По словам источника, партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО, передает ТАСС.

    Комплекс «Сосна-Н» представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, способную в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, – будь то прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы. Изделие может работать на дистанциях до 3 км, дальность подавления достигает 2 км. Масса прибора составляет всего 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет управления весит около 1,1 кг.

    «Сосна-Н» способна не только подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения. Впервые разработку продемонстрировали в ходе форума «Армия-2021».

    Напомним, в конце августа стало известно, что украинское командование начало использовать рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов.

    Коментарии (5)
    28 сентября 2023, 14:54
    В Киеве заговорили о переходе к президентской форме правления

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» может изменить формы правления в стране с парламентско-президентской на президентскую, сообщила депутат Киевского горсовета, экс-депутат Верховной рады Украины Виктория Пташник.

    По ее словам, об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил на форуме «Дирижеры времени», подчеркнув, что в данный момент тестируется модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, «с сильным президентом», передает ТАСС.

    Пташник отметила, что в тот момент, когда участников форума попросили проголосовать за идею, сторонников почти не было, однако в поддержку усиления роли президента поднялось только пять-шесть рук.

    «Остальные проголосовали за усиление роли парламента», – сказала она.

    Тем временем в Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом.

    Коментарии (12)
    29 сентября 2023, 04:48
    Американский офицер оценил оборонную тактику ВС России

    Майор ВС США Роуз: Россия выстроила мощную оборону и справится с любой попыткой прорыва ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Российская артиллерия способна подавить любую попытку ВСУ прорваться через минные поля, Россия выстроила мощную оборону и обладает резервами, а авантюрные прогнозы Запада дорого обошлись Украине, заявил ветеран войны в Афганистане, майор ВС США Роберт Роуз.

    Офицер заявил в комментарии для портала War on the Rocks, что армия России способна «сосредоточить артиллерийский огонь» против любой попытки пройти через минные поля и обладает резервами, которые всегда готовы контратаковать в случае прорыва обороны, передает РИА «Новости».

    Роуз выразил мнение, что излишне оптимистичные западные оценки авантюрной попытки ВСУ прорвать оборону русских механизированными соединениями оказали негативное влияние на Украину, которая потеряла до 20% поставленной Западом техники. По мнению американского военного, тактика России вынудила ВСУ перейти к борьбе на истощение.

    Ранее на Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине.

    Накануне руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ «проходит пешком».

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

    Коментарии (4)
    29 сентября 2023, 05:49
    Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области

    Глава Курской области Старовойт: Беспилотник ВСУ сбросом взрывных устройств обесточил больницу и пять населенных пунктов

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил на электрическую подстанцию два взрывных устройства, в следствие чего загорелся один из трансформаторов, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены. Губернатор заверил, что пожарные расчеты уже выехали, однако заметил, что к восстановлению электроснабжения приступят, когда станет безопасно.

    Накануне российские военные посадили два беспилотника в Курской области с помощью систем РЭБ. Еще два беспилотника специальным службам помогло сбить над Курской областью приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы.

    Коментарии (2)
    28 сентября 2023, 12:40
    В Киеве признали снижающееся на Западе число желающих давать Украине деньги
    В Киеве признали снижающееся на Западе число желающих давать Украине деньги
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Западе становится все меньше желающих давать Киеву деньги, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

    Однако, заявил он, это не значит, что денег не будет, не значит, что Киев прекратил работать над этим, передает РИА «Новости».

    Марченко заявил, что в этом году Киев гарантировано обеспечивает около 42 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета. Он выразил надежду, что так будет и в 2024 году.

    Это, признался он, сложно, так как «много вопросов, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать».

    Ранее американские СМИ отметили, что наступление ВСУ привело к минимальному эффекту и оказалось слишком дорогим.

    Коментарии (11)
    28 сентября 2023, 12:48
    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки

    Политолог Скачко: Трюдо пришлось извиняться перед Зеленским, чтобы не разрушить миф о нацизме на Украине

    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Несмотря на то что нацизм на Украине процветает, этот факт пытаются скрыть от сознания западного обывателя. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден принести извинения Зеленскому, чтобы сохранить миф. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение в парламент украинского нациста.

    «Приглашение нациста в парламент Канады – это спланированная акция. Сейчас русофобия в западных странах приносит хорошие деньги и дополнительные политические очки. На волне общей ненависти к нашей стране Оттава решила оказать почести коллаборационисту и сделать первый шаг в реабилитации человеконенавистнической идеологии», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако выяснилось, что западное общество еще не готово принять это, равно как и оправдание нацизма. Поэтому канадский премьер, испугавшись падения рейтинга, попытался с помощью извинений сделать хорошую мину при плохой игре», – отмечает эксперт.

    «Извинения Трюдо в сторону Зеленского – нелепые отмазки, они абсурдны. Канадский премьер прекрасно знает, что украинские власти спокойно аплодируют нацистам у себя в стране и помогают взращивать эту идеологию для мобилизации общества в борьбе против России», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, Оттава осведомлена о том, что нацизм на Украине начал свое распространение еще с момента обретения независимости в 1991 году. Выходцы из Канады первыми начали активно сеять шовинистическую пропаганду, внедряя ее в образовательную систему и СМИ», – акцентирует он.

    «В западном обществе активно тиражируется мнение о том, что на Украине нацизма нет, особенно на фоне того, что Зеленский сам еврей. И чествование коллаборациониста в парламенте Канады могло разрушить эту картинку. Трюдо был вынужден принести эти абсурдные извинения, чтобы не допустить развенчания мифа», – резюмировал Скачко.

    Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед Владимиром Зеленским за чествование украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), в канадском парламенте.

    В ходе заседания парламента Трюдо в ответ на вопросы оппозиционных депутатов сообщил, что несколько дней назад власти Канады по дипломатическим каналам направили извинения Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

    На многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку. «Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента», – передает ТАСС слова Трюдо.

    Канадский премьер назвал чествование «бывшего солдата Ярослава Хунки в парламенте «ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», «глубоко, глубоко болезненным» для еврейского народа, поляков, цыган, ЛГБТ–сообщества и людей других рас, пострадавших от нацистского режима во время Второй мировой войны.

    Трюдо также заявил о том, что сожалеет о вовлечении в этот скандал Зеленского. Тот был запечатлен аплодирующим Хунке, и этот образ, по словам канадского премьера, «был использован российскими пропагандистами».

    Напомним, ранее в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гунько в парламенте. После случившегося спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в последствиях инцидента.

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    29 сентября 2023, 10:08
    Украина пообещала помочь Европе экономически

    Шмыгаль: Украина, вступив в ЕС, поможет Европе в сфере экономики

    Украина пообещала помочь Европе экономически
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина после вступления в Европейский союз не станет источником проблем для содружества, а наоборот, «поможет в решении многих проблем», пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью изданию Politico уточнил, что речь идет о таких сферах, как энергетическая независимость, безопасность, оборона и экономика, передает РИА «Новости».

    Между тем у Украины есть собственные экономические проблемы. Так, дефицит бюджета страны на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составит около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ. На военные расходы в бюджете Украины собираются выделить 54,6 млрд долларов.

    Кроме того, западные СМИ не раз называли Украину «попрошайкой», которая «клянчит» оружие.

    Добавим также, накануне в «Нафтогазе» заявили, что продолжают транзит российского газа «исключительно» ради того, чтобы европейцы «не замерзли». При этом газета ВЗГЛЯД писала, какие выгоды получает Украина от транзита.

    Коментарии (17)
    29 сентября 2023, 10:24
    Среди переселенцев на Камчатку более 35% оказались гражданами Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    За 13 лет, в период с 2010-го по 2023 год, на Камчатку по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников переехали более 5 тыс. человек, около 35,5% из них – украинцы, сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД по Камчатскому краю.

    Как сообщили ИА «Кам 24» в ведомстве, 18,5% приехали из Киргизии, а 17,3% из Узбекистана. Кроме того, есть переселенцы из Армении (8,8%), Таджикистана (6,9%), Азербайджана (5,9%), Казахстана и Молдавии (по 2,9%).

    Более 30% прибывших, как уточнили в управлении, являются славянами в возрасте до 40 лет. Причем почти две трети прибывших – это молодые люди с высшим или средним специальным образованием, в том числе учителя и врачи, инженеры и строители.

    По данным на начало 2023 года, число беженцев, прибывших в Россию с территорий Украины и Донбасса, превысило 5,1 млн человек.

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    28 сентября 2023, 14:52
    НАТО отказалось считать «российской атакой» инциденты с БПЛА в Румынии

    Столтенберг: У НАТО нет признаков того, что инциденты с БПЛА в Румынии могли быть атакой со стороны России

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс не нашел признаков того, что инциденты в Румынии являются некой «намеренной атакой» с российской стороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    На пресс-конференции в Киеве Столтенберг назвал серьезными инциденты с падением беспилотников на территории Румынии вблизи границы с Украиной. По его словам, это показывает риски из-за украинского конфликта другим странам, передает ТАСС.

    О том, что признаков намерения России атаковать Румынию или любое другое государство нет, в НАТО заявляли и ранее.

    Напомним, в сентябре министерство обороны Румынии трижды сообщало об обнаружении в уезде Тулча на юго-востоке страны обломков беспилотников. Президент страны Клаус Йоханнис заявлял, что инциденты могут быть вызваны якобы российскими атаками на украинские порты на Дунае. В этой связи в МИД Румынии была вызвана временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина.

    Москва подчеркивала, что власти Румынии не обладают объективной картиной произошедшего и фактами. Заявления румынской стороны, как отмечал МИД России, звучат в русле поддержки киевского режима.

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    29 сентября 2023, 00:56
    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

    Страна.ua: В столице Украины прогремел взрыв

    Tекст: Антон Никитин

    Взрыв прогремел в столице Украины, сообщает издание «Страна.ua».

    Издание сообщило о взрыве в Киеве. Подробности не приводятся.

    При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе воздушная тревога не объявлялась. Официальной информации о взрывах не поступало, передает РИА «Новости».

    Накануне компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении тепловой электростанции (ТЭС) на юге Украины.

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    29 сентября 2023, 06:59
    Палата представителей США поддержала оказание помощи Украине

    Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Киеву помощи в размере 300 млн долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Киеву помощи в размере 300 млн долларов, свидетельствуют кадры телеканала C-SPAN.

    Предоставление Киеву помощи поддержали 311 американских законодателей, против выступили 117. Речь идет о выделении средств Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов ВС США. Законопроект также включает выделение 20 млн долларов на ужесточение надзора за средствами, которые Украина получает от США, передает ТАСС.

    По имеющимся у издания Politico сведениям, спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее добился выделения этого предложения в отдельный законопроект, поскольку рассчитывает, что это обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета США.

    Ранее Палата представителей Конгресса США вывела военную помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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