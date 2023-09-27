Попытку незаконно проникнуть на Украину расценили как госизмену

Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении

Tекст: Илья Абрамов

«Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Качественные минные поля, а также сочетание шквального артиллерийского и минометного огня позволили остановить наступление украинских войск», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ регулярно пытаются атаковать в районе сел Работино и Вербовое. На этом участке противник, очевидно, хотел бы дойти до «линии Суровикина». При этом речь о ее прорыве даже не идет. Укрепления российской армии расположены за Вербовым и Новопрокоповкой. Оба населенных пункта находятся под нашим контролем», – отмечает собеседник.

«Украинская армия сейчас намеревается расширить зону контроля в нашем предполье. После чего они попытаются прорвать линию обороны и выйти к Токмаку. Его захват позволил бы ВСУ получить оперативный простор, разворачивающийся вплоть до Азовского моря. Эти планы подтверждаются участившимися обстрелами, в том числе за счет HIMARS», – подчеркивает он.

«Полагаю, что на Запорожском направлении атаки не прекратятся до конца октября. После первых заморозков ВСУ могут попробовать форсировать Днепр в районе Энергодара. Для этого они могут даже остановить сброс воды на каскаде ГЭС, чтобы река быстрее замерзла», – резюмировал Рогов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое». По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Российской армией были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и гаубица Д-30.

Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.