В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
Танки Abrams без брони с обедненным ураном станут легкой мишенью для российских военных, они будут уничтожены так же, как и танки Leopard, сообщило издание Military Watch Magazine.
В публикации отмечается, что перед поставкой Abrams на поле боя были значительные потери немецких Leopard и британских Challenger. Авторы статьи предполагают, что без брони с обедненным ураном танки Abrams едва ли выживут на поле боя, кроме того, их бронезащита заметно легче, чем у британских танков, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что непонятно, какие экипажи будут управлять американскими танками. Авторы пишут, что после сообщений о том, что поставленными ВСУ танками управляет немецкий и другой западный персонал, степень участия американских и других натовских подрядчиков стала особенно важным вопросом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, – серьезное оружие, но гореть они будут точно так же, как и другие.
До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.