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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    26 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев
    20 сентября 2023, 14:35

    Путин заявил, что Россия и Китай выступают с позиций формирования многополярного мира

    Путин заявил, что Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира

    Tекст: Кристина Цыцура

    У России и Китая есть единая позиция формирования многополярного мира, это подтвердил последний визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Он дал хороший импульс развитию двусторонних связей. Это касается международных дел. Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу», – передает ТАСС слова Путина, сказанные в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД Китая Ван И.

    Также глава России отметил, что на практике видит результаты после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

    «Он прошел сразу после избрания товарища Си Цзиньпина председателем КНР. Это был важный знак доверия и высокого уровня наших отношений. Мы это хорошо понимаем. Должен сказать, что этот визит был успешным. Мы видим это по результатам нашего взаимодействия», – сказал Путин.

    Президент выразил надежду, что в ходе визита в Петербург Ван И сможет посмотреть город.

    Ранее Владимир Путин принял приглашение посетить Китай.

    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (53)
    18 сентября 2023, 20:19
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане смогут предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта, однако нововведение будет действовать не во всех случаях, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Указ главы государства о «цифровом паспорте» устанавливает, что предоставление россиянами сведений документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных госорганами, в электронной форме с использованием мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предоставлению паспорта в отдельных случаях, передает ТАСС.

    Эти случаи определит правительство России по согласованию с ФСБ. При этом граждане смогут продолжать пользоваться и бумажными паспортами, предоставление «цифровых паспортов» осуществляется добровольно.

    Правительству за три месяца вместе с ФСБ предстоит определить перечень документов, которые можно предоставлять через приложение, и утвердить порядок применения приложения.

    В апреле Минцифры предложило приравнять оригиналы документов к их цифровому варианту в приложении «Госуслуги».

    Коментарии (17)
    18 сентября 2023, 17:02
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому правительству и Центробанку предстоит принять меры по укреплению рубля, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета.

    «Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля», – сказал глава государства, передает ТАСС. Нужно понимать причины ослабления рубля и принимать соответствующие решения без отлагательств, добавил он.

    «Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», – заключил президент.

    Ранее Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная.

    Коментарии (47)
    18 сентября 2023, 11:34
    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США будут настаивать на том, чтобы к Совбезу ООН присоединились государства, разделяющие прозападные взгляды. Россия, напротив, хочет видеть в организации представителей мирового большинства. Достичь консенсуса будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

    «Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

    «Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

    «Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

    «Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

    «Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (4)
    20 сентября 2023, 12:55
    В Кремле прокомментировали попытку Байдена оскорбить Путина

    Представитель Кремля Песков: В отличие от Байдена Путин никогда не опускается до оскорблений

    В Кремле прокомментировали попытку Байдена оскорбить Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, глава государства не станет отвечать на резкие слова американского президента, который назвал Путина «диктатором», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что российский президент никогда не опускается до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег.

    Также представитель Кремля заверил, что у Путина, разумеется, есть личное мнение о такой стилистике высказываний и заявлений, однако сам этого делать не станет.

    Накануне Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (8)
    19 сентября 2023, 15:07
    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США
    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отставка министра иностранных дел Китая Цинь Гана связана с тем, что, находясь на посту чрезвычайного и полномочного посла КНР в США, он завел внебрачную связь и стал отцом в этой стране, информация об этом стала известна в августе после проверки, пишет The Wall Street Journal.

    Имена подруги и сына не сообщается, но объявлено, что расследование продолжается при полном содействии самого экс-чиновника, передает «Коммерсант». Сейчас выясняется, нанесла ли внебрачная связь чиновника ущерб национальной безопасности Китая.

    Напомним, Цинь Ган пропал из публичного пространства в конце июня. После этого ряд западных чиновники отменили свои визиты в Пекин. В МИД Китая заявляли, что отсутствие министра связано со здоровьем.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 20:56
    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение российским оборонно-промышленным предприятиям увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

    Об этом он заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии России в Ижевске, передает ТАСС.

    «Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», – сказал он.

    Также президент указал на то, что по итогам восьми месяцев 2023 года удалось сохранить стабильный темп работы, выполнить график, а по отдельным направлениям даже кратно увеличить выпуск военной продукции.

    Ранее президент назвал стратегической задачей ОПК – обеспечение нужд СВО.

    Коментарии (15)
    19 сентября 2023, 20:32
    Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
    Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое, если сравнивать с 2022 годом.

    «Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза», – передает ТАСС слова главы государства на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

    Также Путин отметил, что оборонный комплекс России наращивает производство для обеспечения СВО. «Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом», – сказал президент.

    Ранее глава страны прибыл в Ижевск, где во вторник проходит заседание Военно-промышленной комиссии России.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2023, 10:09
    G7 призвала Китай оказать давление на Россию из-за Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны «Группы семи» (G7) призывают КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины, говорится в заявлении нового главы МИД Японии Еко Камикавы от лица председателя прошедших в Нью-Йорке переговоров министров иностранных дел стран «семерки».

    Также Китай, по мнению G7, должен оказать давление на Москву, чтобы Россия прекратила спецоперацию на Украине и вывела войска, передает ТАСС.

    При этом страны «Группы семи» положительно оценили участие Пекина в консультациях в саудовском городе Джидда по Украине и призвали Китай принимать активное участие в мирном урегулировании.

    Ранее директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что Россия и Китай поддерживают плотный контакт по ситуации на Украине.

    Коментарии (10)
    18 сентября 2023, 16:39
    Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная, заявил президент страны Владимир Путин.

    По словам главы государства, правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку – 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. «Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная», – сказал он на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что формирование федерального бюджета происходило на фоне роста экономики.

    Коментарии (24)
    18 сентября 2023, 19:10
    Путин поручил ускорить создание нормативов для постройки деревянных высоток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо ускорить издание нормативных правовых актов, которые регулируют проектирование и строительство деревянных высотных домов, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству нужно ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, включая высотное, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

    Доклад по этой теме ожидается до 1 мая 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    В августе глава государства призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения.

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    19 сентября 2023, 00:20
    Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине

    Лавров и Ван И указали на невозможность обсуждать урегулирование ситуации на Украине без участия России

    Tекст: Антон Антонов

    Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине и заявили о бесперспективности попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России, сообщил российский МИД.

    Как сообщается на сайте МИДа, Лаврова и Ван И высоко оценили состояние отношений двух стран и обсудили двустороннюю повестку, контакты на высшем и высоком уровнях и участие России в октябрьском форуме инициативы «Один пояс, один путь» в Пекине.

    Лаврова и Ван И также рассмотрели взаимодействие в ООН, включая вопрос реформы Совбеза, заявили о необходимости развивать координацию в рамках ШОС и БРИКС «с учетом роста авторитета и представительности этих структур», а также в G20 и других международных форматах. Лавров рассказал Ван И о визите в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Отмечена «близость позиций сторон относительно действий США на международной арене» с указанием на «антироссийский и антикитайский характер» американской политики. Ван И рассказал Лаврову о беседе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

    МИД сообщил, что переговоры Лаврова и Ван И в Москве прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе.

    Пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что во вторник в Москве пройдут российско-китайские консультации по стратегической безопасности, в которых примут участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр иностранных дел Китая, передает РИА «Новости».

    Ван И прибыл в Россию в понедельник в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности. Он заявил о готовности Китая работать с Россией над формированием многополярного мира.

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    17 сентября 2023, 17:02
    Салливан провел переговоры с Ван И

    Reuters: Салливан провел переговоры с Ван И

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Мальте состоялись переговоры помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И, сообщил Reuters.

    Переговоры прошли на выходных, утверждает Reuters, передает ТАСС.

    Напомним, на понедельник запланированы переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 11:12
    В МИД Китая назвали цель визита Ван И в Россию

    МИД Китая: Визит Ван И в Россию направлен на содействие развитию двусторонних отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Визит главы МИД Китая Ван И в Россию направлен на содействие развитию двусторонних отношений и безопасности, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    По ее словам, визит Ван И в Россию – это плановое мероприятие в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности, он направлен на реализацию важного консенсуса, достигнутого главами России и Китая, передает ТАСС.

    Мао Нин отметила, что Россия и Китай поддерживают близкие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес, визит Ван И направлен на продвижение двухсторонних отношений и обмена мнениями по вопросам стратегической безопасности двух сторон.

    Напомним, ранее на Мальте прошли переговоры помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И. В ходе переговоров обсуждались американо-китайские отношения, Украина и Тайвань.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2023, 15:40
    Путин подписал указ о дополнительной выплате блокадникам

    Путин подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате блокадникам по 50 тыс. рублей в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Выплату получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и проживающие постоянно в России, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии, передает ТАСС.

    Произвести выплату планируется в декабре 2023 года – январе 2024-го.

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