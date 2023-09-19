Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине

Лавров и Ван И указали на невозможность обсуждать урегулирование ситуации на Украине без участия России

Tекст: Антон Антонов

Как сообщается на сайте МИДа, Лаврова и Ван И высоко оценили состояние отношений двух стран и обсудили двустороннюю повестку, контакты на высшем и высоком уровнях и участие России в октябрьском форуме инициативы «Один пояс, один путь» в Пекине.

Лаврова и Ван И также рассмотрели взаимодействие в ООН, включая вопрос реформы Совбеза, заявили о необходимости развивать координацию в рамках ШОС и БРИКС «с учетом роста авторитета и представительности этих структур», а также в G20 и других международных форматах. Лавров рассказал Ван И о визите в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Отмечена «близость позиций сторон относительно действий США на международной арене» с указанием на «антироссийский и антикитайский характер» американской политики. Ван И рассказал Лаврову о беседе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

МИД сообщил, что переговоры Лаврова и Ван И в Москве прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе.

Пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что во вторник в Москве пройдут российско-китайские консультации по стратегической безопасности, в которых примут участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр иностранных дел Китая, передает РИА «Новости».

Ван И прибыл в Россию в понедельник в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности. Он заявил о готовности Китая работать с Россией над формированием многополярного мира.