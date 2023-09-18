Эксперт: Россия создала замену практически всем видам западных программных продуктов

Член СПЧ Ашманов: В России создана замена западному ПО от операционной системы до офисных продуктов

Из-за наложенных санкций компании, считавшиеся «большими, красивыми, публичными», начали отключать сервисы от России, хотя казалось, что они так никогда не поступят, поскольку им важна репутация и клиенты, сказал Ашманов на дискуссии по технологическому разрыву между развитыми и развивающимися странами «Как избежать неравенства в доступе к цифровому будущему» в клубе «Валдай», передает РИА «Новости».

Санкции позволяют понять необходимость импортозамещения и наивность представления о том, что все страны выступают за развитие.

«Эта санкционная война внесла отрезвление в голову наших чиновников. Помогли еще и гигантские утечки персональных данных… Несколько лет назад был создан реестр отечественного программного обеспечения. Там сейчас 16 тыс. программных продуктов. То есть у нас есть замена практически для всего: от операционной системы до офисных приложений, текстовых редакторов, мобильных приложений и так далее. Есть мобильная операционная система в стране», – отметил Ашманов.

Член СПЧ отметил, что важно преодолевать цифровой разрыв вместе с другими странами, поскольку ни одна страна сама не сможет «восполнить все дыры в своем цифровом суверенитете». «Надо объединяясь создавать мировую цифровую платформу», – заключил он.