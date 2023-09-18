Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.25 комментариев
Торговый оборот России и США за время СВО снизился в 11 раз
Торговый оборот России и США после введения Вашингтоном санкций из-за СВО снизился в 11 раз
Если сравнивать с показателями февраля 2022 года (перед введением санкций из-за специальной военной операции на Украине), в июле 2023 года торговый оборот России и США снизился до 277,3 млн долларов, то есть в 11 раз, следует из данных Бюро переписей США.
В июле 2021 года товарооборот был больше в 13 раз. В 2021 году США были пятыми в списке крупнейших торговых партнеров России. Сейчас сохраняются лишь три основных канала торговли – поставки из России ядерного топлива, удобрений и платиноидов. Показатели товарооборота достигли минимальных значений за весь период, за который доступна ежемесячная статистика (то есть с начала 2000-х годов), пишет РБК.
90% оставшейся торговли приходится на поставки из России, американские поставки упали до 36 млн долларов в июле. Из общей суммы американских покупок с января по июль 2023 года в 3 млрд долларов 2,5 млрд пришлись на приобретение удобрений, ядерного топлива, а также металлов платиновой группы.
Напомним, в августе администрация США приняла решение разорвать соглашение, которое приостанавливало антидемпинговое расследование в отношении поставок в страну плит из углеродистой стали российского производства. В 2022 году США прекратили закупать железо и сталь в России. Также США заявили, что не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти.