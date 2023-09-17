Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.25 комментариев
Флаги России и Белоруссии на сайте саудовского стадиона заменили на флаг белорусской оппозиции и флаг экстремистов
На сайте стадиона клуба Аль Наср в Саудовской Аравии при продаже билетов российским и белорусским гражданам показывают бело-сине-белый и бело-красно-белый флаги соответственно, вместо настоящих флагов стран, обратил внимание Telegram-канал «Записки из Аравии».
Автор публикации указал, что официальный сайт стадиона «придерживается альтернативной точки зрения» насчет флагов России и Белоруссии. Он прикрепил к посту в своем Telegram-канале скриншоты со страниц, где продаются билеты.
На них в поле, где указывается страна болельщика, покупающего билет, при выборе России демонстрируется бело-сине-белый флаг запрещенной в России украинской экстремистской организации «Легион «Свобода России».
При выборе же Белоруссии в качестве страны болельщика пользователю демонстрируется бело-красно-белый флаг, которым пользуется белорусская оппозиция.
Автор предположил, что делавший сайт «иммигрант-айтишник решил оставить такую «пасхалку».
Напомним, в России запрещен бело-сине-белый флаг как символ запрещенной украинской экстремистской организации.