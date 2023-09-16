Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.0 комментариев
Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях новой тактики ВСУ
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов
Украинские военные перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных снарядов и информации разведслужб своих союзников, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.
Полковник назвал положение дел на поле боя «новой фазой». По его словам, кроме ударов дальнобойными снарядами ВСУ больше нечего противопоставить ВС России, и это «очень опасно», пишет «Вечерняя Москва».
Макгрегор предположил, что Киев перешел к ударам ракетами большой дальности из-за больших потерь на земле, ВСУ просто не могут вести боевые действия на поле боля.
По словам полковника, поддержка дальнобойными снарядами ВСУ делает западных партнеров участниками конфликта, что приведет к риску эскалации, и у Москвы не останется выбора, кроме как нанести поражение Украине.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал возможные поставки ракет ATACMS Украине. Он заявил, что это продолжит безоглядную линию США на эскалацию, абсурдную линию на поддержку киевского режима, но не изменит ситуацию на поле боя.