Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
Умер актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев
После тяжелой болезни умер актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев
После тяжелой болезни в возрасте 62 лет умер актер и режиссер Игорь Кечаев, сообщает пресс-служба электротеатра «Станиславский».
В соцсети «Вконтакте» театра указано, что актер был близким другом Электротеатра и своего однокурсника по ГИТИСу Бориса Юхананова, его соратником и ассистентом по театральным и телевизионным проектам.
В некрологе отмечается, что прощание с артистом состоялось 15 сентября в морге института имени Склифосовского.