Нацбанк Украины снизил учетную ставку

В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.12 комментариев
В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.12 комментариев
Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.6 комментариев
Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.0 комментариев
Министр обороны Германии Писториус раскритиковал тон заявления главы МИД Украины Кулебы о Taurus
Писториус заявил, что «разделяет прохладную реакцию Анналены». По его мнению, «это было неуместно», учитывая, что Кулеба говорил «о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку» Киеву. При этом Писториус подчеркнул, что «неверным в тот момент был тон» заявлений, а не их смысловое содержание. Однако министр заверил, что это не повлияет на поддержку Украины со стороны Германии. По словам Писториуса, он не желает видеть в газетах сообщения о том, что «обиделся и больше ничего не отправит» Украине.
Комментируя возможность переговоров между Россией и Украиной, Писториус заявил, что переговоры «могут быть лишь в том случае», если Москва «подаст сигнал, что хочет говорить». Сейчас, по его словам, «нет почвы для явных переговоров», передает ТАСС.
«Я не знаю, есть ли они за закрытыми дверьми, по различным дипломатическим каналам. Исхожу из того, что есть, но не участвую в них активно, потому не знаю. Признаков этого я не вижу», – заявил Писториус. По его мнению, «нужно настраиваться скорее на то», что конфликт может продолжаться «много-много лет».
Писториуса «раздражает», что в «авторитетной газете» приходится читать «комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма... что есть возможность отделить несколько регионов на востоке», а «русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого», передает РИА «Новости».
Напомним, Кулеба поставил главу немецкого МИД Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно. Кулеба заявил, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.
Госсекретарь США Блинкен назвал рост соперничества США с Россией и Китаем концом старого миропорядка
По его словам, то, с чем мир столкнулся сейчас, – это конец установленного ранее порядка, передает ТАСС.
«Десятилетия сравнительной геополитической стабильности сменились ростом соперничества с авторитарными государствами, ревизионистскими державами», – добавил Блинкен.
Угрозой международному порядку Блинкен назвал проведение Россией спецоперации на Украине. Китай же, по мнению госсекретаря, представляет серьезный вызов в долгосрочной перспективе, так как обладает «большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью».
Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что решения, которые принимаются сейчас, будут формировать будущее в течение десятилетий.
Перед посадкой у самолета оставалось топлива на несколько минут, при этом воздушное судно проходило осмотр техников в Домодедово, а в сочинском аэропорту командир сам принимал самолет и ничего не заметил, заявил Белов в ходе допроса следователям, передает «Лента.ру».
При этом полет шел в штатном режиме, но возле Омска отказала гидравлика. Также в ходе рейса наблюдались и другие трудности – порывистый ветер и короткая полоса для аварийного приземления. Исходя из этого Белов решил лететь в Новосибирск.
После смены курса шасси были убраны, но створки не сдвинулись, поскольку в гидравлике не было достаточного давления. По расчетам экипажа, топлива хватало до Новосибирска, но его количество начало резко уменьшаться, и командир подал сигнал бедствия, попросив подготовиться к аварийной посадке.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у этого случая посадки самолета на поле общего с инцидентом в Московской области несколько лет назад, когда пилот посадил самолет на кукурузной плантации.
Эксперт Муртазин назвал целевую аудиторию для iPhone 15 в России
Интернет-магазин «Яндекс Маркет» в своих социальных сетях рассказал, что новый iPhone 15 Pro с размером памяти 256 ГБ будет продаваться в России за 206 тыс. 990 рублей. Предзаказ открывается 13 сентября.
«iPhone превратился в тяжелый люкс, как бренды Prada или Birkin. Это не то, что покупают массовые потребители, потому что для массового потребителя это недоступный продукт. Он по сравнению с iPhone 14 у нас стоит фактически в 1,5 раза дороже. А если сравнивать это с ценами на аналогичные смартфоны на системе Android, то разница вообще в 2 раза», – говорит Муртазин.
По словам собеседника, смартфоны с намного большим функционалом, нежели у iPhone 15, и гибкими экранами можно приобрести по более низкой цене. «Мне кажется, что надо быть безумцем, чтобы покупать эти продукты по такой цене. И количество россиян, которые все-таки приобретут новый смартфон, будет незначительное – это десятки тысяч по всей стране. Причем большинство телефонов будет покупаться, скорее всего, в кредит», – считает эксперт.
Он полагает, что реальной популярной альтернативой в премиальном сегменте станут смартфоны от компаний Samsung и Huawei. Также популярностью пользуются смартфоны Xiaomi, однако эта компания пока не имеет возможности продавать премиальные аппараты, поэтому она не является прямым конкурентом Apple.
Во вторник американская компания Apple продемонстрировала смартфоны iPhone 15 и новое поколение часов.
Писториус в обсуждении решения ФРГ о размещении бригады немецких ВС в Литве заявил, что эта страна находится «в ловушке» между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости».
По его словам, размещение немецкой бригады в Литве крайне важно для безопасности этого государства.
В мае польская комиссия по стандартизации географических названий официально переименовала российский Калининград, дав городу польское название «Крулевец».
Bloomberg: Российские миллиардеры перевели из Европы активы на 50 млрд долларов
Агентство отметило недавний переезд с Кипра в Россию компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер. Их перевод в Россию увеличит общую стоимость переведенных с февраля прошлого года активов до 50 млрд долларов, пишет «Коммерсантъ».
Как отмечает Bloomberg, перевод активов связан с изменением налоговой политики: после приостановки Россией соглашения об избегании двойного налогообложения вести бизнес в Европе стало невыгодно.
Между тем, по данным агентства, ряд крупнейших российских сырьевых и технологических компаний по-прежнему зарегистрированы в Европе. Например, производитель удобрений EuroChem Group AG миллиардера Андрея Мельниченко находится в Швейцарии, а вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc перерегистрировалась в Казахстане.
Ранее первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме заявил, что 2023 году в отечественные «офшорные» зоны переехали 115 компаний.
Напомним, Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России.
В Бразилии заявили о возможности отказаться от участия в МУС
МУС вписан в бразильскую правовую систему, но многие страны, «в том числе наиболее могущественные», не сделали такого, заявил Дину, передает ТАСС.
По его словам, Бразилия может пересмотреть решение о присоединении к соглашению, так как отсутствует равноправие в том, что касается применения «этого инструмента в разных странах». Министр напомнил, что участниками МУС не являются ни США, ни Китай, ни Россия.
Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вопрос об аресте его российского коллеги Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера МУС.
ВВС Украины заявили, что практически не могут сбивать российские бомбы ФАБ-500
По его словам, теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их практически невозможно сбить, передает РИА «Новости».
По мнению Игната, единственное практичное решение – это вести стрельбу по самолетам, а не по бомбам, но для этого нужны современные истребители, которых у Киева нет.
Ранее Игнат заявил, что ВСУ необходимо 60 американских истребителей F-16 для выполнения боевых задач. По его словам, истребители можно отправить на аэродромы в разных уголках страны для обороны.
Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале.
Это сообщение последовало после того, как в среду WhatsApp запустил возможность создавать свои каналы. О нововведении сообщали еще в июне. Завести свой канал смогут пользователи в более чем 150 странах.
Ранее WhatsApp начал тестировать отправку контента без сжатия.
Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш приветствовал заявление Путина о вводе советских войск в Будапешт
Гуйяш назвал заявление Путина «продолжением правильной практики», начавшейся в 1992 году, когда «президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт», передает РИА «Новости».
Напомним, в рамках обсуждения решения СССР ввести войска в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году Путин заявил, что в России «давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной». По его словам, такие шаги СССР «вели только к напряжению отношений». Сейчас, как заявил Путин, Запад допускает ту же ошибку, игнорируя интересы других народов.
Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире
Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.
Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».
Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.
«Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.
Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».
Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Пашинян: Армения перестала полагаться на Россию как гаранта безопасности
Пашинян отметил, что Ереван не может полагаться на Москву, даже несмотря на растущие опасения по поводу возобновления конфликта с Баку, передает РИА «Новости».
Премьер-министр заявил, что Армения хочет иметь независимую, суверенную страну, но нельзя оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. «Не может быть случая, когда Армения станет «прокси», – заключил Пашинян.
Ранее глава правительства Армении заявил о накапливании Азербайджаном сил на границе у Нагорного Карабаха.
Урегулирование конфликта на Украине не произойдет «прямо сейчас», заявил Кирби, передает РИА «Новости».
США устроило бы при урегулировании «уважение суверенитета» киевского режима, вывод ВС России и успехи ВСУ при возвращении утраченных территорий, заключил он.
По его словам, объявить войну России Зеленский собирается в конце осени. Экс-депутат в своем Telegram-канале заявляет, что это решение позволит «уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведение выборов, вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы».
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.
Ракеты Storm Shadow использовались при атаке на судоремонтный завод, заявил один из источников Sky News, передает ТАСС.
Киевский режим в ночь на среду нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.