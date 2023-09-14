В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.12 комментариев
Песков: Россия не понимает логику введения и отмены санкций ЕС
Дмитрий Песков: Россия не понимает логику введения и отмены санкций ЕС
Москва не понимает ни логику самих санкций Брюсселя, ни решений об их снятии или продлении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос, понимают ли в Кремле логику решений о непродлении санкций Евросоюза в отношении нескольких российских бизнесменов, Песков дал отрицательный ответ. По его словам, в Европе тоже вряд ли кто-то сможет логично все объяснить, передает ТАСС.
Между тем, Песков подчеркнул, что санкции против российских бизнесменов, а также изъятие или посягательство на их активы или имущество противоречит международным законам.
Ранее Песков назвал отвернувшихся от России из-за санкций бизнесменов предателями.