Эксперт: Покупать iPhone 15 в России будут только безумцы

Эксперт Муртазин назвал целевую аудиторию для iPhone 15 в России

Tекст: Татьяна Косолапова

Интернет-магазин «Яндекс Маркет» в своих социальных сетях рассказал, что новый iPhone 15 Pro с размером памяти 256 ГБ будет продаваться в России за 206 тыс. 990 рублей. Предзаказ открывается 13 сентября.



«iPhone превратился в тяжелый люкс, как бренды Prada или Birkin. Это не то, что покупают массовые потребители, потому что для массового потребителя это недоступный продукт. Он по сравнению с iPhone 14 у нас стоит фактически в 1,5 раза дороже. А если сравнивать это с ценами на аналогичные смартфоны на системе Android, то разница вообще в 2 раза», – говорит Муртазин.

По словам собеседника, смартфоны с намного большим функционалом, нежели у iPhone 15, и гибкими экранами можно приобрести по более низкой цене. «Мне кажется, что надо быть безумцем, чтобы покупать эти продукты по такой цене. И количество россиян, которые все-таки приобретут новый смартфон, будет незначительное – это десятки тысяч по всей стране. Причем большинство телефонов будет покупаться, скорее всего, в кредит», – считает эксперт.

Он полагает, что реальной популярной альтернативой в премиальном сегменте станут смартфоны от компаний Samsung и Huawei. Также популярностью пользуются смартфоны Xiaomi, однако эта компания пока не имеет возможности продавать премиальные аппараты, поэтому она не является прямым конкурентом Apple.

Во вторник американская компания Apple продемонстрировала смартфоны iPhone 15 и новое поколение часов.