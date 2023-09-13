Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.6 комментариев
Путин встретился на космодроме Восточный с разрабатывающей спутники школьницей
Президент Владимир Путин начал программу на космодроме Восточный со встречи с девятиклассницей Машей Андреевой из Ростова-на-Дону, которая 1 сентября во время открытого урока «Разговор о важном» рассказывала ему о своем увлечении космосом и, в частности, разработкой спутников.
Повстречавшись со школьницей, президент первым делом поинтересовался, понравился ли ей космодром. «Да! Спасибо вам большое! Это такие непередаваемые эмоции, такая гордость берет за свою страну! Хочется двигаться дальше и развивать российскую космонавтику», – передает ТАСС слова Маши. Она пообещала рассказать обо всем, что увидела, своим ребятам.
«Юрий Иванович (Борисов, глава Роскосмоса), я вчера с ним разговаривал, предлагает, если хочешь, съездить на пуск», – преподнес сюрприз Путин. Как уточнил стоявший рядом Борисов, пуск пройдет 15-го сентября, он пообещал взять девочку с собой.
«Там же пилотируемый?» – спросил российский лидер. Получив подтверждение, он подчеркнул, что пуск с экипажем всегда «событие очень большое». «Там смешанный экипаж?» – уточнил Путин у Борисова. Глава Роскосмоса напомнил, что на корабле «Союз МС-24» на МКС отправится новая длительная экспедиция – замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина – командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О'Хара.
Путин обратился к школьнице: «Поедешь?» «Да! Конечно!» – откликнулась она. Глава государства вручил ей маленькую коробочку, в которой лежал серебряный ключик. «Это стартовый ключ управления пуском, чтобы ты надежно управляла», – пояснил он. Девушка приняла подарок с благодарностью. «Потом встретимся и пуск отметим. До свидания, Машенька», – попрощался президент.
Напомним, 4 сентября в российских школах прошел первый в новом учебном году урок «Разговоры о важном». Всех школьников поздравил президент России Владимир Путин.