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Путин ответил на вопрос о назначении главы Счетной палаты
Новый руководитель Счетной палаты будет назначен, когдаправительство и парламент подберут подходящую кандидатуру, его отсутствие не влияет на работу ведомства, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Там есть исполняющий обязанности. Это (отсутствие руководителя) на качество работы палаты не влияет. Я думаю, что когда ситуация созреет, когда парламент и правительство подберут соответствующую кандидатуру, этот кадровый вопрос будет решен. Он не является чем-то таким, что мешает работать палате», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего отсутствие в Счетной палате назначенного председателя с конца прошлого года.
Президент отметил, что Счетная палата «работает, и работает эффективно». «Там же тысячи проверок производятся. Они, по-моему, на 1,6 трлн рублей выявили нарушений», – привел статистику он. Говоря о переходе Алексея Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс», Путин заметил: «У нас же не рабовладельческий строй – если он захотел перейти на работу в бизнес, мы не можем там насильно его держать». Хотя, продолжил Путин, в Счетной палате Кудрин «был на своем месте». «Он и министром финансов был хорошим», – добавил глава государства.
Напомним, бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение компании «Яндекс» о вступлении в должность советника по корпоративному развитию. До этого он подал в отставку с поста председателя Счетной палаты, которую принял Совфед.