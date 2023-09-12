Путин ответил на вопрос о назначении главы Счетной палаты

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Там есть исполняющий обязанности. Это (отсутствие руководителя) на качество работы палаты не влияет. Я думаю, что когда ситуация созреет, когда парламент и правительство подберут соответствующую кандидатуру, этот кадровый вопрос будет решен. Он не является чем-то таким, что мешает работать палате», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего отсутствие в Счетной палате назначенного председателя с конца прошлого года.

Президент отметил, что Счетная палата «работает, и работает эффективно». «Там же тысячи проверок производятся. Они, по-моему, на 1,6 трлн рублей выявили нарушений», – привел статистику он. Говоря о переходе Алексея Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс», Путин заметил: «У нас же не рабовладельческий строй – если он захотел перейти на работу в бизнес, мы не можем там насильно его держать». Хотя, продолжил Путин, в Счетной палате Кудрин «был на своем месте». «Он и министром финансов был хорошим», – добавил глава государства.

Напомним, бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение компании «Яндекс» о вступлении в должность советника по корпоративному развитию. До этого он подал в отставку с поста председателя Счетной палаты, которую принял Совфед.