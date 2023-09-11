Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.41 комментарий
NYT рассказала о заработавшем миллионы на поставках оружия ВСУ американце
New York Times рассказала, что американский торговец оружием Марк Моралес заработал миллионы на поставках оружия ВСУ
Поставки оружия на Украину принесли американскому торговцу оружием Марку Моралесу миллионы доларов, сообщают СМИ.
Как пишет New York Times, в поддержке Украины американские военные во многом рассчитывают на таких торговцев оружием, как Моралес. У Пентагона заключены контракты примерно на 1 млрд долларов с его компанией Global Ordnance. При этом еще около 200 млн долларов Моралес получил, продавая оружие Украине напрямую.
Против него ведется антикоррупционное расследование на Украине, а в США в 2009 году его обвиняли в сговоре и отмывании денег по делу о взятках иностранным чиновникам. Обвинения в США были сняты, пишут украинские СМИ со ссылкой на NYT.
По данным газеты, Моралес платит старшему сержанту вооруженных сил Украины Владимиру Койфману за организацию встреч с представителями правительства. Издание отмечает, что подобные действия могут нарушать законы как США, так и Украины. Койфман – американец украинского происхождения, долго работал советником нацгвардии Украины, вступил в украинскую армию после начала Россией специальной военной операции.
New York Times не смогла объяснить его конкретные обязанности. Сам Койфман заявил, что тренирует солдат территориальной обороны. Как пишет издание, в Global Ordnance Койфман управляет подрядчиками на Украине. Койфман и Global Ordnance утверждают, что законов не нарушают, хотя в США компаниям запрещено платить иностранным чиновникам за помощь в бизнесе, а украинские законы запрещают военным зарабатывать за пределами армии. Койфман позиционирует себя как «гражданского участника боевых действий».
Конкуренты Моралеса жалуются на его связи с Пентагоном. Судя по документам, он продавал Украине ракеты, снаряды, гранаты и бронетехнику из Болгарии, Египта, Иордании и Пакистана. Отмечается, что Моралес – не единственный торговец оружием, который имеет связи в украинском правительстве.
Напомним, Украина открыто предлагает западным странам использовать ее как полигон для испытания вооружений.