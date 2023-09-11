New York Times рассказала, что американский торговец оружием Марк Моралес заработал миллионы на поставках оружия ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Как пишет New York Times, в поддержке Украины американские военные во многом рассчитывают на таких торговцев оружием, как Моралес. У Пентагона заключены контракты примерно на 1 млрд долларов с его компанией Global Ordnance. При этом еще около 200 млн долларов Моралес получил, продавая оружие Украине напрямую.

Против него ведется антикоррупционное расследование на Украине, а в США в 2009 году его обвиняли в сговоре и отмывании денег по делу о взятках иностранным чиновникам. Обвинения в США были сняты, пишут украинские СМИ со ссылкой на NYT.

По данным газеты, Моралес платит старшему сержанту вооруженных сил Украины Владимиру Койфману за организацию встреч с представителями правительства. Издание отмечает, что подобные действия могут нарушать законы как США, так и Украины. Койфман – американец украинского происхождения, долго работал советником нацгвардии Украины, вступил в украинскую армию после начала Россией специальной военной операции.

New York Times не смогла объяснить его конкретные обязанности. Сам Койфман заявил, что тренирует солдат территориальной обороны. Как пишет издание, в Global Ordnance Койфман управляет подрядчиками на Украине. Койфман и Global Ordnance утверждают, что законов не нарушают, хотя в США компаниям запрещено платить иностранным чиновникам за помощь в бизнесе, а украинские законы запрещают военным зарабатывать за пределами армии. Койфман позиционирует себя как «гражданского участника боевых действий».

Конкуренты Моралеса жалуются на его связи с Пентагоном. Судя по документам, он продавал Украине ракеты, снаряды, гранаты и бронетехнику из Болгарии, Египта, Иордании и Пакистана. Отмечается, что Моралес – не единственный торговец оружием, который имеет связи в украинском правительстве.

Напомним, Украина открыто предлагает западным странам использовать ее как полигон для испытания вооружений.