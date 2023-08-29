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    Запад разжигает русофобию в Киргизии
    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    Урбанист назвал способы заставить электросамокатчиков соблюдать правила
    В ООН предупредили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе
    Венгрия назвала последствия ошибок ЕС в отношении конфликта на Украине
    «Ленком» назвал отмену гастролей в Израиле «антикультурным терроризмом»
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    18 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    39 комментариев
    29 августа 2023, 21:37

    Суд продлил арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о шпионаже

    В Москве продлили арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о сборе данных о СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову, которого признали виновным в сборе данных о ходе СВО по заданию дипломатов.

    Он пробудет под арестом до 23 ноября 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее ФСБ России публиковала видеозапись допроса Шонова, на которой бывший сотрудник генконсульства заявил, что они «выразили заинтересованность» в сборе информации о происходящих в России событиях, связанных с СВО, выборами президента и другими.

    Шонову было предъявлено обвинение в сборе данных о ходе спецоперации.

    29 августа 2023, 16:43
    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России

    Forbes: В рядах ВСУ сообщили о новой успешной тактике ВС России с использованием разных моделей дронов на фронте

    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Множество применяемых российскими военными в зоне спецоперации модификаций беспилотников парализует действия ВСУ, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его источникам из рядов ВСУ, украинские военные сильно отстают от россиян, так как российская армия выпускает рои беспилотников «Ланцет», начиненных взрывчаткой, использует FPV- и разведывательные дроны, передает РИА «Новости». Также колумнист подчеркнул, что Запад явно недооценил возможности России.

    При этом оператор БПЛА Николай Ворошов отметил, что со всем этим арсеналом украинские военные не могут справиться. «Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», – подчеркнул солдат ВСУ.

    Тем временем ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов.

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    29 августа 2023, 14:26
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    @ VoidWanderer/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО также перехватили два снаряда американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в Telegram-канале ведомства.

    За этот же период уничтожены 27 украинских беспилотников у поселков Шипиловка, Софиевка, Житловка, Залиман и города Кременная (ЛНР), у Кирилловки, Зайцево (ДНР), у Мирного и Нестерянки (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотников, 433 ЗРК, 11 555 танков и других бронемашин, 1146 машин РСЗО, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    29 августа 2023, 01:51
    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов

    Госдеп в связи с намерением ФСБ допросить американских дипломатов призвал соблюдать Венскую конвенцию

    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп прокомментировал намерение ФСБ допросить американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по делу россиянина Роберта Шонова, который признал вину в сборе данных о спецоперации по заданию Вашингтона.

    В Госдепе заявили, что Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях должна «с уважением относиться к дипломатам». Подчеркивается, что не должно быть «посягательства на личность, свободу или достоинство» дипломатов. США ожидает, что российская сторона будет выполнять данные обязательства.

    При этом обвинения в адрес Шонова в Госдепе сочли «беспочвенными». По версии США, Шонов «работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством», передает РИА «Новости».

    Напомним, Шонов признался, что по просьбе американских дипломатов занимался сбором сведений «негативного толка» о спецоперации, мобилизации и будущих выборах президента. По данным ФСБ, Шонов собирал данные по просьбе Силлина и Бернстайна .


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    29 августа 2023, 03:54
    Захарова заявила о намерении Зеленского «сразу ложиться» за стол переговоров

    Захарова высмеяла решение Зеленского запретить самому себе садиться за стол переговоров с Россией

    Захарова заявила о намерении Зеленского «сразу ложиться» за стол переговоров
    @ МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посетившей Киев президента Венгрии Каталин Новак о том, что военного решения конфликта на Украине нет.

    Как предположила Захарова в Telegram, Новак, судя по всему, не в курсе, что Зеленский «на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров». По словам Захаровой, он «видимо, сразу решил ложиться».

    Напомним, Новак на прошлой неделе приняла участие в «Крымской платформе» в Киеве и провела двустороннюю встречу с президентом Украины. В понедельник она заявила, что военного решения конфликта на Украине нет, поэтому нужно сесть за стол переговоров. Она рассказала, что это мнение высказала Зеленскому «с глазу на глаз» и публично.

    Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (10)
    29 августа 2023, 00:25
    Кандидат в президенты США обещал «принять» контроль России над новыми регионами

    Кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами

    Кандидат в президенты США обещал «принять» контроль России над новыми регионами
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями».

    Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах «примет российский контроль над занятыми территориями». Кроме того, он обещал «заблокировать кандидатуру Украины в НАТО». В ответ, по его задумке, Россия должна будет выйти «из военного альянса с Китаем». Рамасвами намерен «положить конец санкциям и вернуть Россию обратно на мировой рынок», передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.

    Как заявил Рамасвами, в «хорошей сделке» каждая из сторон должна «получить какую-то выгоду». Он считает, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более очевиднее «единственный победитель» – по мнению Рамасвами, это Китай.

    Рамасвами сказал, что отправится в Москву в 2025 году. «Я принесу мир на Украину на единственных условиях, которые должны нас заботить – условиях, которые ставят американские интересы на первое место», – заявил он, добавив, что из-за «глупой» политики США и допущенных Вашингтоном ошибок Россия и Китай вместе «работают в том направлении, которое представляет угрозу» для американской стороны.

    Напомним, только один из восьми участников предвыборных дебатов Республиканской партии США выступил против расширения поддержки Украины – это предприниматель Вивек Рамасвами.

    Коментарии (16)
    29 августа 2023, 19:38
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО

    Военный эксперт Кнутов: Каждый перехват «Нептуна» снижает атакующие возможности ВСУ

    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    @ wikimedia.org/VoidWanderer

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поскольку Украина располагает небольшим количеством ракет «Нептун», то каждый подобный перехват снижает атакующий потенциал противника и работает на усиление наших позиций на море. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

    «Это событие значимо, потому что у Украины таких ракет мало, ВСУ не так часто их применяют. Следовательно, каждый перехват – ощутимое снижение атакующих возможностей ВСУ. Допускаю, что противник хотел атаковать какое-то наше судно в Черном море, но ВС России воспрепятствовали реализации этого замысла», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, успешный перехват показывает растущие возможности российской ПВО и ее адаптивность. «Нептун» перехватить трудно, потому что ракета подходит к цели на сверхмалых высотах. Соответственно, если силы ПВО научились ее перехватывать – значит, наш потенциал растет, это усилит наши позиции на море», – добавил собеседник.

    Во вторник Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» средствами ПВО. «Нептун» создан на основе советской ракеты Х-35, отдельные части и компоненты которой производили в УССР. «Нептун» отличается несколько большей дальностью и размерами. Кроме того, на ракете размещена более современная система управления.

    Дальность полета «Нептуна» составляет 280 км, а масса боевой части – 150 кг. Если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить почти до 500 км, рассказывал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины имеется командный пункт управления ракетами «Нептун», оснащенный натовской аппаратурой связи. А значит, он может получать данные по каналам Link-16 от любого натовского самолета-разведчика, форматировать их и вводить в качестве полетного задания в ракету.

    В октябре прошлого года ВКС России высокоточным оружием в Харькове поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» и уничтожили головные части ракет «Нептун», производимые на предприятии.

    Коментарии (10)
    29 августа 2023, 10:56
    ВСУ перебросили резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР

    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР

    ВСУ перебросили резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения возле Старомайорского и Урожайного в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

    Пушилин уточнил, что на Южно-Донецком направлении есть две горячих точки – Урожайное и Старомайорское. По его словам, бойцы ВСУ не могут закрепиться в Урожайном, из-за чего там наблюдается снижение интенсивности боевых действий.

    «Говорят, там проходит ротация. Мы тоже это фиксируем, но видим изменение характера боевых действий», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Он добавил, что обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней.

    Ранее Пушилин сообщал, что российские подразделения улучшили позиции на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

    Коментарии (4)
    29 августа 2023, 06:04
    Украинские беспилотники сбиты силами ПВО над Тульской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников над Тульской областью

    Украинские беспилотники сбиты силами ПВО над Тульской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью двух беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    БПЛА сбиты дежурными средствами ПВО над Тульской областью, сообщает ведомство в Telegram.

    Напомним, вечером в понедельник Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью.

    Коментарии (4)
    29 августа 2023, 20:56
    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные не дали Вооруженным силам Украины закрепиться в Урожайном и Старомайорском и предпринимают меры для пресечения попыток ВСУ обойти эти населенные пункты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Как сообщил врио главы ДНР, две самые горячие точки – это Южно-Донецкое направление, на рубеже Старомайорское – Урожайное противник пытается закрепиться, зайти и создать там опорные пункты, но российские подразделения не дают противнику это сделать, ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться в этих населенных пунктах у них не получается, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, от Урожайного не осталось ни одного целого не то что дома, там не осталось ни одного целого подвала, поэтому противник, вероятнее всего, будет стараться обойти эти населенные пункты. Врио главы ДНР заверил, что российские подразделения видят эти намерения ВСУ и предпринимают исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить такого развития событий.

    Во вторник утром Пушилин сообщал, что ВСУ перебросили в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР резервы.

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    28 августа 2023, 21:59
    Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

    Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, заявили в Минобороны России.

    Как указали в ведомстве, в районе 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Российские средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу украинские БПЛА дважды пытались атаковать Белгородскую область.

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    29 августа 2023, 14:06
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 340 военных
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 340 военных
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ около Невельского Донецкой народной республики (ДНР), улучшив положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Возле Дорожного ДНР на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, в районе Дружковки ДНР уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника на этом направлении составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть бронемашин, а также две гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ рядом с Вербовым Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки уничтожены около 90 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийские системы М777 и две американские  гаубицы М119, а также британское орудие FH-70.

    На Купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная» за сутки отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери противника составили до 50 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады спецназначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у Кременной, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР.

    Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины и два пикапа.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией за сутки уничтожили до ста военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы: «Акация» и «Гиацинт-Б», сообщил Конашенков.

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 20 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены живая сила и техника ВСУ в 132 районах.

    Около Серебрянки ДНР уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (2)
    29 августа 2023, 09:09
    Медведев спрогнозировал апокалипсис для коллективного Запада

    Зампред Совбеза Медведев дал прогнозы апокалипсиса для коллективного Запада

    Tекст: Александра Юдина

    На Западе фактически признали прямое участие в военном конфликте с Россией, однако стран-сторонниц Запада ожидают печальные предсказания Апокалипсиса, выразил мнение заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, «например в Крыму», что становится прямым юридически значимым «доказательством соучастия Запада в войне против России на стороне гос-ва Степана Бандеры».

    «Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО», – отметил Медведев.

    На фоне этих заявлений зампред добавил, что печальные предсказания Апокалипсиса становятся ближе, и привел их примеры.

    «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откровение. 9:6),

    «Нас помнят, пока мы мешаем другим» (В. И. Ленин),

    «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним». (Н. С. Хрущев).

    Ранее Медведев спрогнозировал гражданскую войну в США. До этого зампред предсказал противостояние 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы 46-й американской администрации Джо Байдена на следующих президентских выборах в США, назвав предстоящую борьбу триллером «Заключенные против зомби».

    Коментарии (3)
    29 августа 2023, 00:41
    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении еще одного украинского беспилотника над Белгородской областью

    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотник уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял «очередную попытку совершить террористическую атаку». Беспилотник самолетного типа был сбит около 23.00 мск.

    Напомним, до этого в районе 21.00 мск над Белгородской областью также был сбит украинский беспилотник. Кроме того, в субботу украинские БПЛА дважды пытались атаковать Белгородскую область.


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    29 августа 2023, 06:56
    В Италии Зеленского назвали главным препятствием для мира на Украине

    Fatto Quotidiano усомнилась в возможности добиться мира на Украине до ухода Зеленского с поста президента

    Tекст: Антон Антонов

    Одним из главных препятствий на пути к миру на Украине является ее нынешний президент Владимир Зеленский, заявил обозреватель Анджело д'Орси.

    Д'Орси пишет, что многие ожидают «резких перемен» в «киевской верхушке» в скором времени, причем «более или менее безболезненных». В результате «из игры выйдет человек, который сегодня является одним из главных препятствий на пути к миру», пишет Fatto Quotidiano (перевод предоставлен «ИноСМИ»).

    По мнению д'Орси, «длинные руки Вашингтона дадут о себе знать», после чего, как полагает обозреватель, от «героического борца» сохранятся только «воспоминания, возможно, даже не очень хорошие». Д'Орси считает, что «взаимопонимания» не добиться, пока Зеленский управляет Украиной. Д'Орси не исключает, что из-за Зеленского конфликт может продолжаться «еще очень долго».

    Напомним, Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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    28 августа 2023, 23:44
    Россия сообщила о нарушении Западом протоколов деконфликтации в Сирии

    Российский контр-адмирал Кулить сообщил о нарушении возглавляемой США коалицией протоколов деконфликтации в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники возглавляемой США международной коалиции допустили девять случаев нарушения протоколов деконфликтации, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Речь идет о нарушениях, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами. Кроме того, в районе зоны Эт-Танф истребители F-35, F-16 и Typhoon, а также беспилотники MQ-1C коалиции допустили 18 нарушений, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЦПВС неоднократно указывал на опасные ситуации в сирийском небе, которые провоцирует возглавляемая США коалиция.

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

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