Суд продлил арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о шпионаже

В Москве продлили арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о сборе данных о СВО

Tекст: Кристина Цыцура

Он пробудет под арестом до 23 ноября 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее ФСБ России публиковала видеозапись допроса Шонова, на которой бывший сотрудник генконсульства заявил, что они «выразили заинтересованность» в сборе информации о происходящих в России событиях, связанных с СВО, выборами президента и другими.

Шонову было предъявлено обвинение в сборе данных о ходе спецоперации.