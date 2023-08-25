Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Бренд «Простоквашино» на Украине переименовали ко Дню независимости
Бренд «Простоквашино» на Украине переименовали ко Дню независимости страны
Подразделение французской компании Danone на Украине объявило о переименовании бренда молочной продукции «Простоквашино», приурочив событие ко Дню независимости Украины 24 августа.
В соцсети Facebook* (запрещен в России) компании указано, что день независимости является праздником, символизирующим самое ценное, поэтому бренд «переворачивает страницу «Простоквашино», чтобы открыть путь для нового украинского бренда «ПростоНаше», передает ТАСС.
Также пост сопроводили фотографией нового логотипа – он также представлен в сине-белой гамме с узнаваемыми полосками, однако изображение кота Матроскина заменено силуэтом карты Украины с луговыми травами.
Молдавский президент Майя Санду тем временем также оригинально высказала поздравления в адрес Украины по случаю Дня независимости страны на фоне перевернутых украинских флагов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ