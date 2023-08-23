МО Украины признало недостатки с закупленной на 1 млн долларов военной формы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщило издание, в министерстве обороны Украины признали «незначительные» недостатки с куртками и штанами из военной формы, за которые ведомство ранее заплатило миллионы гривен, передает РИА «Новости».

По данным издания, в среду состоялось заседание антикоррупционного комитета при Раде Украины, на котором обсуждались вопросы по закупке некачественной формы для ВСУ, на котором замминистра обороны Денис Шарапов сообщил о «незначительных» недостатках с военной формой, о которых было сообщено командованию тыла, и в виде исключения оно приняло одежду.

Как пишет издание, у Шарапова уточнили, проверяло ли ведомство турецкую фирму перед тем, как заключать с ней сделку.

Он ответил, что проверка была, ничего не было найдено, замечаний относительно качества товара нет.

Ранее Минобороны Украины попало в коррупционный скандал, закупив куртки для ВС по цене, завышенной в три раза.