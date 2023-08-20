Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.37 комментариев
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Ozon в Подольске
ГУ МЧС: Открытое горение на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидировано
Открытое горение на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидировано, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Как сообщил источник РИА «Новости», в 11.48 открытое горение было ликвидировано.
Ранее в МЧС России сообщили, что пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске, горит продукция в коробках на стеллажах.
После этого в МЧС сообщили, что пожар, охвативший склад компании Ozon в подмосковной деревне Гривно, локализован на площади 500 кв. метров.