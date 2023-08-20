Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.20 комментариев
Москвичей предупредили о грозе и граде
МЧС: В Москве в воскресенье пройдут дожди с грозой и градом
В Москве в воскресенье, 20 августа, ожидаются дожди с грозой, местами – ливни, в отдельных районах ветер усилится до 17 метров в секунду, сообщили в столичном главке МЧС России.
В сообщении ведомства говорится, что, по прогнозам синоптиков Росгидромет, до конца дня 20 августа в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут ливни, а в отдельных районах – град, передает РИА «Новости».
Водителей призвали снизить скорость и увеличить дистанцию от других автомобилей, избегать внезапных маневров, авто оставлять вдали от деревьев.