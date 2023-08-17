В Минпросвещения ситуацию с занижением зарплат учителей в Хакасии назвали вопиющей

Всероссийский штаб по контролю за строительством и капремонтом школ провели секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и Кравцов, сообщается на сайте партии.

«Это абсолютно недопустимо и неправомерно. Как можно решать свои политические цели и задачи такими методами? Конечно, мы разберемся. Я с Минтруда переговорю. Эту ситуацию надо поправлять. Учителя не должны страдать. Указ президента должен выполняться. В любом регионе. Вне зависимости от того, кто возглавляет регион, от какой партии. Это недопустимо. Тем более в Год педагога и наставника, когда мы говорим слова благодарности учителям. Обязательно соответствующие оценки дадим», – подчеркнул министр.

Сокол отметил, что сокращение в некоторых районах республики составило до 25%, а больше всего пострадали сельские школы.

«У меня порядка 300 обращений уже от наших педагогов по снижению зарплаты. В Ширинском районе зарплата у учителей с 46 тысяч упала до 36 тысяч. Главы районов с января начали засыпать правительство обращениями, писали и в республиканский Минобр, пытались добиться правды, перечисления денег. Но из правительства Хакасии последовали ответные меры: проверки, инспекции республиканского Минфина, Минобра и прочих контролирующих и проверяющих органов. Я был вынужден обратиться в Генпрокуратуру», – рассказал Сокол.

Он отметил, что общался с учителями и главами районов – почти везде картина одинаковая.

«Средства на оплату труда муниципалитеты полностью получают из регионального правительства. В муниципалитеты спустили нормативные акты и обязательства, а деньги перечислить «забыли». Как следует из документов, отправленных в районы из правительства Республики, за основу взяли не данные Росстата, а некую плановую среднюю зарплату работников соответствующих категорий», – сказал депутат.

При этом, обратил внимание депутат, руководство региона активизировало предвыборную раздачу обещаний и денег.

«Они достаются только лояльным муниципалитетам и которые готовы присягнуть на верность. Выходит так, что фактически выборы действующая власть проводит за деньги учителей и врачей», – отметил парламентарий.