Путин поручил создать в Москве международный кинокластер

Путин поручил разработать возможность международный кинокластер в Москве

Tекст: Александра Юдина

На сайте Кремля указано, что такое распоряжение включает в себя разработку специальных мер поддержки резидентов, в том числе предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов.

Из текста поручения следует, что кабмин может начать субсидировать производство кино и видео, которые будут направлены на улучшение туристической привлекательности страны.

Предполагается, что субсидии могут осуществляться за счет федерального бюджета и бюджетов регионов.

Кроме того, Путин постановил внести поправки о полном госфинансировании фильмов для детей и мультфильмов. Так, создание кино для детей будет полностью финансироваться из федерального бюджета. Также нововведения коснутся налогового законодательства. В частности, налоговая ставка на прибыль составит 3% для российских организаций.

Касательно дополнительного сопровождения киноиндустрии, а именно вопроса финансирования производителей спецэффектов, правительство рассмотрит возможность обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) к 30 октября.

Президент постановил рассмотреть возможность обнуления ставки при выполнении работ организациями из России по созданию аудиовизуальной продукции с помощью компьютерной графики.

Указанные постановления должны быть проработаны в срок до 30 октября 2023 года.

Напомним, число вакансий актеров в России за полгода увеличилось на 17%, специалистов по кинопроизводству – на 77%, вырос спрос на гримеров и техников по инсталляции, ассистентов операторов.