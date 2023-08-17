Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.0 комментариев
Путин поручил создать в Москве международный кинокластер
Путин поручил разработать возможность международный кинокластер в Москве
Российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии, как международного кинокластера, к концу сентября.
На сайте Кремля указано, что такое распоряжение включает в себя разработку специальных мер поддержки резидентов, в том числе предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов.
Из текста поручения следует, что кабмин может начать субсидировать производство кино и видео, которые будут направлены на улучшение туристической привлекательности страны.
Предполагается, что субсидии могут осуществляться за счет федерального бюджета и бюджетов регионов.
Кроме того, Путин постановил внести поправки о полном госфинансировании фильмов для детей и мультфильмов. Так, создание кино для детей будет полностью финансироваться из федерального бюджета. Также нововведения коснутся налогового законодательства. В частности, налоговая ставка на прибыль составит 3% для российских организаций.
Касательно дополнительного сопровождения киноиндустрии, а именно вопроса финансирования производителей спецэффектов, правительство рассмотрит возможность обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) к 30 октября.
Президент постановил рассмотреть возможность обнуления ставки при выполнении работ организациями из России по созданию аудиовизуальной продукции с помощью компьютерной графики.
Указанные постановления должны быть проработаны в срок до 30 октября 2023 года.
Напомним, число вакансий актеров в России за полгода увеличилось на 17%, специалистов по кинопроизводству – на 77%, вырос спрос на гримеров и техников по инсталляции, ассистентов операторов.