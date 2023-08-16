  • На Купянском направлении за сутки отражено девять атак ВСУ
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    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    29 комментариев
    16 августа 2023, 14:49

    Медведев призвал ознакомиться с захваченной в ходе СВО западной техникой

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе форума «Армия-2023» посетил выставку трофейной западной техники, захваченной во время спецоперации и призвал тщательно изучить экспозицию.

    По его словам, российским специалистам не мешает посмотреть на то, как выглядит западная техника, ее вообще не стоит недооценивать, среди нее попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, что проверяется в полевых условиях и во время боевых действий, передает ТАСС.

    Также Медведев подчеркнул, что российские военные «очень успешно сжигают» поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать.

    Зампред Совбеза добавил, что именно благодаря применению Киевом западного вооружения российские военные научились эффективно противодействовать.

    «Попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам украинская сторона, по сути, неудачные», – резюмировал он.

    В подмосковном парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2023», проходит выставка трофейной техники, в том числе производства стран НАТО.

    Так, представлен сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, британские бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ-105 Saxon.

    Ранее в пресс-центре международного военно-технического форума рассказали, что на выставке трофеев СВО представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники.

    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

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    14 августа 2023, 12:41
    Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
    Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских.

    «Диалог» двух героев анекдота с финскими именами он опубликовал в своем Telegram-канале, сопроводив его иллюстрацией.

    – Пекка, зачем наша страна вступила в НАТО?
    – Нам угрожают русские.
    – А почему они нам угрожают?
    – Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. В России обещали принять ответные меры в связи с этим.

    Коментарии (32)
    14 августа 2023, 22:24
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».

    Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.

    Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.

    Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.

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    16 августа 2023, 09:02
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По словам публициста, численность бригады составляет две тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Stryke и Marder, а также танками Challenger 2, передает RT.

    По информации издания, штурмовая бригада уже осуществляет боевые действия близ Работина в Запорожской области.

    При этом автор заметки указывает, что в случае, когда бойцам необходимо будет отойти для восстановления и отдыха, заменить их будет некому.

    Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

    Коментарии (26)
    16 августа 2023, 01:43
    В США рассказали, как Россия «играет» с американскими Patriot на Украине

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия истощает поставленные Украине системы Patriot

    В США рассказали, как Россия «играет» с американскими Patriot на Украине
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы истощают запасы ракет к западным зенитным комплексам Patriot («Пэтриот»), поставленным вооруженным силам Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol сказал, что Patriot обладают системой, которая позволяет автоматически фиксировать цель и выпускать ракету в ответ на возникшую угрозу.

    «Россияне «играют» с этим алгоритмом, заставляя «Пэтриоты» истратить все свои снаряды», – приводит его слова РИА «Новости».

    В результате, продолжил бывший американский разведчик, это позволяет беспрепятственно наносить удары и по самим ЗРК, и по стратегическим целям, которые находились под их прикрытием.

    Риттер подчеркнул, что у Запада уже нет в наличии нужного количества этих установок, чтобы пополнить украинские запасы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как СВО истощила западные резервы ПВО для Украины.

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    14 августа 2023, 21:59
    Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России

    Зампред Совбеза Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» после того, как нейросеть компании «Шедеврум» «отказалась» нарисовать вооруженного украинца.

    В своем Telegram-канале Медведев написал, что попросил программу сгенерировать картинку. По запросу «русский с автоматом в руках» – сделала», а по запросу «украинец с автоматом в руках» программа отказалась генерировать изображение. Зампред СБ РФ отметил, что отказ обоснован тем, что это «противоречит политике приложения».

    «И теперь не знаю – хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», – написал Медведев.

    Ранее Медведев рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских.

    Коментарии (23)
    16 августа 2023, 08:46
    Стало известно о растущих потерях Киева на Купянском направлении

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о растущих потерях Киева на Купянском направлении фронта

    Стало известно о растущих потерях Киева на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим с каждым днем теряет все больше военных на Купянском направлении в зоне боевых действий, сообщает военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на данном направлении зафиксирован рост санитарных и безвозвратных потерь в рядах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что это происходит из-за нехватки медиков и эвакуационных групп. Таким образом, в процентном соотношении число безвозвратных потерь стало приближаться к 50%.

    Кроме того, военный отметил слабую подготовку и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных, как одну из основных причин потерь.

    Ранее российские военные отразили за сутки шесть атак со стороны Украины на Купянском направлении – в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Коментарии (8)
    15 августа 2023, 13:00
    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ несут огромные потери, пытаясь захватить Урожайное

    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина в попытке захватить небольшие села типа Урожайного тратит свой наступательный потенциал. Такими темпами в течение полутора месяцев «контрнаступ» окончательно выдохнется, но стратегических успехов ВСУ так и не добьются, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные уничтожили более 20 позиций ВСУ под Урожайным.

    «Российская армия в рамках избранной стратегии гибкой обороны стремится нанести противнику как можно больший ущерб. В связи с этим мы наносим мощные авиаудары, по Урожайному также активно работает артиллерия», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме Урожайного противник активно атакует село Работино. Там ВСУ перешли от мясных штурмов, не принесших результата, к использованию бронетехники. Украина пока прекратила попытки прорыва в районе Пятихаток. Под Угледаром совершаются вылазки малыми силами. Под Марьинкой идут позиционные бои», – перечислил он.

    «Даже при должной подготовке наступающая сторона теряет в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. Однако армия РФ обладает превосходством в воздухе и имеет большее количество ударных средств. В таких условиях потери Украины могут достигать соотношения один к пяти или даже к десяти», – подчеркнул эксперт.

    «Полагаю, что «контрнаступ» продержится еще не больше полутора месяцев, а затем окончательно выдохнется. Противник не имеет никаких шансов прорвать нашу линию обороны. Максимум, на что он способен, – это захватить несколько незначительных населенных пунктов, понеся огромные потери и не добившись стратегических успехов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее военные российской группировки «Восток» уничтожили более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра подразделения Олег Чехов. По его словам, формированию при поддержке артиллерии и авиации около Урожайного удалось обнаружить и подавить около двух десятков мест скоплений живой силы противника.

    Кроме того, было пресечено выдвижение шести групп пехоты, ликвидированы боевая бронемашина и бронетранспортер ВСУ. Он также добавил, что силами артиллерии была уничтожена американская буксируемая гаубица М777 в Доброволье и французская артустановка CAESAR в Великой Новоселке. Также российские военные поразили пункт управления беспилотниками в районе совхоза «Октябрь».

    В Угледаре, по словам Чехова, удалось ликвидировать пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского российские солдаты ударили по опорному пункту и местам скопления живой силы противника.

    Ранее группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР. Как отметил Чехов, приготовления ВСУ были уничтожены артиллерийским огнем.

    Коментарии (11)
    15 августа 2023, 16:25
    Российские военные нанесли удары по основным промзонам ВПК Украины

    Минобороны: Российские военные ударили высокоточным оружием по главным предприятиям военной промышленности Украины

    Российские военные нанесли удары по основным промзонам ВПК Украины
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные минувшей ночью произвели сосредоточенный удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины, сообщил официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале ведомства приведены его слова о том, что удар был произведен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Также отмечено, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

    «Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», – отметил Конашенков.

    Ранее сообщалось, что российские силы в ночь на вторник нанесли ракетные удары по подконтрольному Киеву городу Запорожью, поразив склады и подразделения украинской армии, которые должны были отправиться на линию боевого соприкосновения под Ореховом.

    Коментарии (22)
    16 августа 2023, 10:29
    Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

    Врио главы Запорожской области Балицкий: Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Боевики ВСУ двух аэромобильных батальонов в количестве около 500 человек отказались наступать на Запорожском участке фронта, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что два из трех аэромобильных батальона в связи с низким морально-психологическим состоянием отказались наступать в направлении российских позиций.

    Также Балицкий сообщил, что ВСУ за прошлую ночь потеряли на этом направлении 132 человека.

    «И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», – отметил он.

    Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

    Коментарии (14)
    15 августа 2023, 13:08
    Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
    Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава Минобороны заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, об этом говорят предварительные итоги боевых действий, передает RT.

    По его словам, США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира якобы для поддержки Украины, обещая за это льготные поставки техники западного производства.

    Ранее Шойгу заявил, что страны Запада используют Киев, чтобы отрабатывать различные варианты ведения военных действий, не беря в расчет потери ВСУ.

    Коментарии (30)
    15 августа 2023, 20:54
    Военнослужащие ВСУ сняли новое видео подбитых танков Leopard

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине становится популярным видео, которое во вторник распространяет издание «Страна», это кадры двух подбитых немецких танков Leopard, его сняли военные ВСУ.

    Военнослужащие ВСУ сняли видео с борта бронетехники, видно, что они едут по грунтовой дороге, на обочинах которой находятся два поврежденных Leopard, где именно проходила съемка неизвестно, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинское контрнаступление на ряде направлений началось 4 июня. В бой были брошены бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard. Позднее кадры с разбитыми на поле боя этими машинами вызвали резонанс на Западе.

    Ранее военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета.

    Коментарии (6)
    16 августа 2023, 11:54
    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну

    Политолог Лизан: Реализация «военных решений» США по защите украинских портов спровоцируют новую мировую войну

    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Участие США в военной защите портов Украины повлечет за собой прямое противостояние американской армии с российской. Вашингтон, скорее всего, не станет так рисковать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно о поиске в США возможных «военных решений» для защиты украинских портов.

    «Украина в США стала частью внутриполитической борьбы. И за идеей о «военных решениях», скорее всего, стоят те, кто хочет втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией и развязать новую мировую войну. Но не думаю, что Вашингтон ради украинского зерна станет в это ввязываться и перебрасывать туда военные корабли», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Да и Турция наверняка не согласится на планы США. Кроме того, не очень понятно, что американцы собрались защищать. Россия с определенной периодичностью наносит удары по портам Украины, в том числе по тем, которые расположены на Дунае. Учитывая, что они небольшие и расположены достаточно компактно, мы разрушили или повредили большую их часть», – рассуждает собеседник.

    «Очевидно, что ВС РФ оставили перед собой целью не столько уничтожение дунайских пристаней, сколько остановку судоходства на водной артерии. Эти действия покажут страховщикам, что там небезопасно. Тогда компании просто перестанут страховать корабли», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, мы нанесем серьезный ущерб украинскому судоходству и экономике, а также исключим ряд военных угроз для себя. При этом отмечу, что мы не бьем по коммерческим судам на Дунае, ведь зачастую они принадлежат не Украине, а третьим странам», – заключил Лизан.

    Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне изучают возможные «военные решения» для судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты. Источник The Wall Street Journal в администрации США отметил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки. Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Напомним, российская армия регулярно наносит удары по украинским портам и инфраструктуре на Дунае. Так, ранним утром в среду прогремели взрывы в Измаиле и Рени. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Россия бьет по речным портам и как это связано с планами Зеленского продолжить экспорт зерна в Европу.

    Коментарии (5)
    14 августа 2023, 00:18
    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

    Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу

    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за атаку на Крымский мост в субботу и связанное с этим «задымление» несут украинские войска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что речь идет о защитной дымовой завесе, мост повреждений не получил.

    Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.

    Коментарии (13)
    15 августа 2023, 12:50
    Киев за ночь потерял 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении

    Врио главы Запорожского региона Балицкий: Киев потерял 95 солдат, шесть танков и четыре БМП за ночь

    Киев за ночь потерял 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении
    @ Mihir Melwani/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим потерял за минувшую ночь 95 военнослужащих, шесть танков зарубежного производств и четыре БМП на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожского региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что на Запорожском направлении за минувшую ночь потери противника в общей сложности составили 95 солдат, шесть иностранных танков, четыре БМП и пять ударных беспилотников.

    Накануне на Запорожском направлении в течение суток потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США.

    Коментарии (3)
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    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

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