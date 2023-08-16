План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.0 комментариев
Медведев призвал ознакомиться с захваченной в ходе СВО западной техникой
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе форума «Армия-2023» посетил выставку трофейной западной техники, захваченной во время спецоперации и призвал тщательно изучить экспозицию.
По его словам, российским специалистам не мешает посмотреть на то, как выглядит западная техника, ее вообще не стоит недооценивать, среди нее попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, что проверяется в полевых условиях и во время боевых действий, передает ТАСС.
Также Медведев подчеркнул, что российские военные «очень успешно сжигают» поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать.
Зампред Совбеза добавил, что именно благодаря применению Киевом западного вооружения российские военные научились эффективно противодействовать.
«Попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам украинская сторона, по сути, неудачные», – резюмировал он.
В подмосковном парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2023», проходит выставка трофейной техники, в том числе производства стран НАТО.
Так, представлен сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, британские бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ-105 Saxon.
Ранее в пресс-центре международного военно-технического форума рассказали, что на выставке трофеев СВО представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники.