Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.0 комментариев
Стало известно о растущих потерях Киева на Купянском направлении
Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о растущих потерях Киева на Купянском направлении фронта
Киевский режим с каждым днем теряет все больше военных на Купянском направлении в зоне боевых действий, сообщает военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на данном направлении зафиксирован рост санитарных и безвозвратных потерь в рядах ВСУ, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что это происходит из-за нехватки медиков и эвакуационных групп. Таким образом, в процентном соотношении число безвозвратных потерь стало приближаться к 50%.
Кроме того, военный отметил слабую подготовку и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных, как одну из основных причин потерь.
Ранее российские военные отразили за сутки шесть атак со стороны Украины на Купянском направлении – в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.