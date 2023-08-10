Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Байден решил попросить у Конгресса 13 млрд долларов на помощь Украине
Bloomberg: Байден запросит у Конгресса 25 млрд долларов, часть средств пойдет на помощь Украине
Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву, сообщает Bloomberg.
По словам источника Bloomberg, порядка 13 млрд долларов от 25 миллиардов пойдут на оборонные нужды и поддержку Украины, передает ТАСС. Оставшиеся деньги предполагается направить на устранение последствий стихийных бедствий на территории США.
Источник Bloomberg подчеркнул, что на эти средства не будут действовать бюджетные ограничения.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и Госдепа США сообщило, что США выделили Украине с февраля 2022 года финансовую помощь в размере 66,2 млрд долларов – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.