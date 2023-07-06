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От Польши потребовали передать данные о задержании российского хоккеиста
Посольство России потребовало от Польши передать данные о задержании русского хоккеиста
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Российское посольство в Польше потребовало от прокуратуры страны передать информацию об обвиняемом в шпионаже российском хоккеисте, сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Посольство отправило в прокуратуру страны с требованием подтвердить факт ареста россиянина, сообщить о характере обвинений в его адрес, и разрешить встречу консульским сотрудникам, сказал Ордаш РИА «Новости».
Отмечается, что копии обращения направлены в органы прокуратуры Люблинского воеводства, которые, по данным прессы, ведут дело задержанного Максима С.
Ордаш пояснил, что пока какой-либо реакции от польских властей не поступало. Прокуратура отказывается комментировать ситуацию по телефону, ссылаясь на отсутствие у них соответствующих указаний.
Дипломат выразил мнение, что так проявляется грубое нарушение российско-польской консульской Конвенции от 1992 года. В соответствии со статьей 43 документа, Польша должна была информировать дипмиссию России в трехдневный срок о факте задержания гражданина России.
Эта ситуация свидетельствует о том, что польские власти не считают необходимым соблюдать свои международно-правовые обязательства, когда речь заходит о России и россиянах, заключил он.
Напомним, в конце июня прокуратура Польши сообщила о задержании российского хоккеиста по подозрению в шпионаже. По данным СМИ, задержанный за шпионаж в Польше российский хоккеист играл в клубе Zaglebie Sosnowiec.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Польша не предоставляет информацию о задержании в стране россиянина Максима Сергеева.
Появились данные о подозрительном исчезновении Пригожина за несколько дней до мятежа
Журналист Петров в эфире канала «Россия 1» рассказал о ходе расследования по делу о вооруженном мятеже Пригожина
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Следственные органы России продолжают расследование уголовного дела, связанного с организацией вооруженного мятежа 24 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал журналист Эдуард Петров.
Как сообщил Петров, дело по организации мятежа никто закрывать не собирался, расследование идет полным ходом, следователи и оперативники работают. Он сообщил, что они провели обыски по адресам, где располагаются офисы компаний Евгения Пригожина.
Петров сообщил, что одним из эпизодов дела является фейковое видео Пригожина о том, что якобы по силам и лагерю ЧВК был нанесен ракетный удар. Это видео было использовано как информационный повод для организации мятежа. Петров отметил, что уже доказана сфабрикованность этого видео – в нем есть несколько склеек, постановок, да и сам взрыв никем не был зафиксирован.
Журналист напомнил, что, по версии авторов этой постановки, силы Пригожина якобы были обстреляны в пятницу, что привело к мятежу. Однако, по данным следствия, подготовка к нему велась заранее. «Пригожин во вторник пропал вообще с радаров. Он не подходил к телефонам, его не было нигде на связи, его машина пустая перемещалась по территориям. То есть со вторника Евгений Пригожин пропал. И никто не знал, где он находится. И только в субботу Пригожин появился в Ростове», – рассказал Петров.
В эфире также были показаны обыски, которые силовые структуры провели в офисах компаний и медиаструктур Пригожина.
Напомним, напомним, в ночь с пятницы 23 июня на субботу 24 июня в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.
Данным мятежом попытались воспользоваться антироссийские силы за рубежом в своих интересах, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев: «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, и им не удастся раскачать ситуацию. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то что Пригожин под санкциями, было объявлено, что его нужно поддерживать».
Одобрили мятеж самые явные враги России. Так, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов объявил, что поддерживает действия Пригожина.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, признанный иностранным агентом в России, и вовсе заявил, что всецело за вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». «Пригожин нам не друг и даже не союзник... Но его мятеж – уникальная возможность, и второй такой еще долго не будет», – пишет Ходорковский.
Глава МИД Украины Кулеба не скрывал своей радости: «В России происходит восстание… Любая проблема в тылу врага отвечает нашим интересам», хотя в конце и делает оговорку, что «сейчас рано прогнозировать последствия».
Однако радость русофобских сил длилась недолго. Они были разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
СМИ назвали цели российского удара во Львове
РИА «Новости»: Российские военные поразили казармы во Львове с наемниками и бойцами ВСУ
В ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров, сообщил источник в Минобороны России.
С высокой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger, сказал собеседник РИА «Новости».
Удар пришелся по парковой зоне учреждения, там была сосредоточена бронетехника западного производства, добавил он.
До этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что одна из электроподстанций города разрушена из-за взрывов.
Корабли ВМФ России высокоточным ударом нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ
Российские военные ночью ударили по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, удар наносился оружием большой дальности морского базирования, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что в ночь на четверг ВС России нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
В начале июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк».
Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне
Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне, и начал предъявлять претензии Западу
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Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не сможет одержать победу в войне, и поэтому начал предъявлять претензии своим западным партнерам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.
По его словам, Зеленский окончательно понял, что он не победит в этой войне, что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей, и постепенно начал предъявлять претензии Западу в виде денег и нового оружия, передает ТАСС.
Лукашенко указал, что Зеленский договорился с западными лидерами еще до начала специальной военной операции «воевать до последнего украинца» в обмен на оружие и финансовую помощь.
По его словам, Зеленский будет настаивать на вступлении НАТО в конфликт с Россией после принятия Украины в альянс.
«Страны Запада готовили почву для атаки на нас, прежде всего на Россию, с территории Украины. Давно готовили, с первого Майдана, – сказал Лукашенко.
Венгрия выдвинула Украине ультиматум по поставкам вооружений
МИД Венгрии: Будапешт блокирует поставки оружия Киеву, пока банк ОТР находится в черном списке
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Венгрия продолжит голосовать против поставок оружия Украине, пока крупнейший венгерский банк OTP находится в списке «международных спонсоров войны», составленном киевским режимом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжает требовать, чтобы банк был исключен из этого списка. Пока этого не произойдет, Венгрия не согласится на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине, передает РИА «Новости».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает украинский конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД Венгрии.
Он добавил, что речь идет о венгерских национальных интересах, потому Венгрию не интересует, «что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока Киев не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.
Умер актер Алексей Кузнецов
Заслуженный артист России, актер театр им. Вахтангова, режиссер Алексей Кузнецов умер в возрасте 82 лет, сообщили в театре.
В пресс-службе театра добавили, что о месте и дате церемонии прощания сообщат позже, передает ТАСС.
Кузнецов служил в театре более 50 лет. В 1964 году окончил Театральное училище им. Бориса Щукина. После вуза поступил в театр им. Вахтангова, где сыграл более 50 ролей. Также снимался в кино, известен по ролям в фильмах «Аттестат зрелости» и «Мы с вами где-то встречались».
Группировка «Днепр» сорвала попытку «наката» ВСУ под Херсоном
В группировке «Днепр» сообщили о срыве попытки «наката» ВСУ на российские позиции на Херсонском направлении
Подразделения группировки «Днепр» уничтожают упреждающими ударами технику украинских националистов на Херсонском направлении, срывая планы противника атаковать российские позиции, сообщил командир подразделения.
Он рассказал РИА «Новости», что воздушная разведка ведется круглосуточно и без перерывов. По словам командира, «глаза» подразделения постоянно находятся в воздухе. Зная это, противник перемещает технику и личный состав скрытно, отметил командир.
В этот раз, по его словам, была уничтожена украинская техника, также есть потери среди личного состава ВСУ. «Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», – сообщил командир подразделения группировки «Днепр».
Ранее на этой неделе группировка «Днепр» уничтожила склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
США опубликовали видео с действиями Су-35 против американских беспилотников
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Американское военное ведомство обнародовало видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper.
Пентагон опубликовал видео продолжительностью в одну минуту и пять секунд, американское министерство утверждает, что Су-35 якобы приблизился к беспилотнику над сирийской территорией и «выпустил парашютные сигнальные ракеты» по траектории его полета, передает ТАСС.
Из-за этого аппарату пришлось совершать маневры уклонения. Другой же Су-35 расположился на траектории движения MQ-9 и включил форсажную камеру, наращивая скорость и давление воздуха, что «помещало оператору безопасно управлять устройством».
До этого CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявлял, что российские Су-35 в Сирии совершили «непрофессиональные и небезопасные маневры» в отношении американских беспилотников.
Там уточнили, что MQ-9 проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России).
В среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов
NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы
Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times.
Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Спрогнозировано полное исчезновение программистов к 2028 году
Глава Stability AI Мостак заявил о возможном исчезновении программистов примерно через пять лет в связи с развитием ИИ
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В мире может не остаться программистов примерно через пять лет в связи с тем, что к 2028 году всю их деятельность возьмут на себя системы искусственного интеллекта (ИИ), заявил основатель и генеральный директор Stability AI Эмад Мостак.
По его словам, уже 41% всего кода генерируется ИИ, в этой связи будущее для программистов не выглядит слишком радужным, передает «Газета.Ru».
«За три месяца тема ИИ в трендах GitHub обогнала по популярности биткоин и эфир, две главные криптовалюты», – отметил бизнесмен.
Кроме того, Мостак заверил в том, что уже в 2024 году условия для доступа к ИИ будут упрощены, в частности, к концу 2024 года ChatGPT на мобильном телефоне будет работать без подключения к интернету.
Глава Stability AI подчеркнул, что рассматривает ИИ как инструмент, расширяющий человеческий потенциал, а не как угрозу, которая его уничтожает.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему опасность искусственного интеллекта исходит от человека.
Небензя обвинил генсека ООН в нехватке мужества признать преступления ВСУ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления украинских вооруженных сил против детей в ходе конфликта, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
Небензя заявил, что генсек ООН, очевидно, принял политическое решение. Постпред России при всемирной организации констатировал, что для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество, так как противодействовать откровенному давлению Запада сложно. «Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел», – приводит слова российского дипломата ТАСС.
Он также подчеркнул, что обвинения со стороны ООН в адрес России в связи с якобы имевшими место преступлениями против детей в ходе конфликта на Украине не имеют фактических оснований, что мог бы подтвердить любой неангажированный эксперт.
Небензя отметил, что это видно и из самого доклада, в котором нет конкретики, а эпизоды предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Российский дипломат также обратил внимание, что запросы Москвы о получении уточняющей информации не дали необходимых результатов.
Ранее в Кремле отвергли обвинения в нарушении прав детей в зоне СВО, подчеркнув, что российские военнослужащие спасают детей, рискуя своими жизнями. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что все вывезенные из зоны боевых действий дети могут вернуться к родителям или прямым родственникам, если таковые есть.
Патрушев сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
США и страны НАТО безразлично относятся к судьбе Украины и украинского народа, разрекламированное наступление ВСУ уже привело «к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявлял, что у украинских войск почти не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной.
Зеленский собрался судить занявших сторону России жителей Донбасса
Зеленский призвал преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выступивших на стороне России, будут преследовать на Украине, если Киев сможет вернуть эти территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», – сказал он, передает ТАСС.
По мнению Зеленского, ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», – заявил президент.
Он пояснил, что украинцами остаются те, кто не воевал против Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение сторонников России на Украине.
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина в Белоруссии
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Основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко.
«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…» – передает слова Лукашенко «БелТА».
Также президент заявил, что, по его данным, бойцы «Вагнера» сейчас находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление.
В то же время Лукашенко также уточнил, что перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию зависит от руководства компании и властей России. При этом рисков для республики из-за факта присутствия бойцов ЧВК в стране Лукашенко не видит. «Я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации», – заявил он.
Кроме того, белорусский президент указал, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в республике она может быть задействована для обороны страны.
«Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Белоруссии востребован», – отметил Лукашенко.
Ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер».
На Украине национализировали активы «Ильюшина»
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На Украине национализировали активы российского предприятия «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», сообщили в офисе украинского генерального прокурора.
По материалам офиса генерального прокурора и на основании собранных доказательств Высшим антикоррупционным судом удовлетворен иск министерства юстиции Украины о передаче в доход Украины активов, принадлежащих госкорпорации «Ростех», передает РИА «Новости».
В сообщении утверждается, что в доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более 4 млн долларов, которую предприятие «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» в 2010 году передало государственному предприятию «Антонов» для проведения испытаний.
Напомним, в 2016 году президент авиастроительного госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба заявил о намерении Киева добиваться запрета полетов используемых Россией самолетов «Ан» за пределами страны, если Москва откажется от украинского сервисного обслуживания этих летательных аппаратов.