От Польши потребовали передать данные о задержании российского хоккеиста

Посольство России потребовало от Польши передать данные о задержании русского хоккеиста

Российское посольство в Польше потребовало от прокуратуры страны передать информацию об обвиняемом в шпионаже российском хоккеисте, сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Посольство отправило в прокуратуру страны с требованием подтвердить факт ареста россиянина, сообщить о характере обвинений в его адрес, и разрешить встречу консульским сотрудникам, сказал Ордаш РИА «Новости».

Отмечается, что копии обращения направлены в органы прокуратуры Люблинского воеводства, которые, по данным прессы, ведут дело задержанного Максима С.

Ордаш пояснил, что пока какой-либо реакции от польских властей не поступало. Прокуратура отказывается комментировать ситуацию по телефону, ссылаясь на отсутствие у них соответствующих указаний.

Дипломат выразил мнение, что так проявляется грубое нарушение российско-польской консульской Конвенции от 1992 года. В соответствии со статьей 43 документа, Польша должна была информировать дипмиссию России в трехдневный срок о факте задержания гражданина России.

Эта ситуация свидетельствует о том, что польские власти не считают необходимым соблюдать свои международно-правовые обязательства, когда речь заходит о России и россиянах, заключил он.

Напомним, в конце июня прокуратура Польши сообщила о задержании российского хоккеиста по подозрению в шпионаже. По данным СМИ, задержанный за шпионаж в Польше российский хоккеист играл в клубе Zaglebie Sosnowiec.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Польша не предоставляет информацию о задержании в стране россиянина Максима Сергеева.