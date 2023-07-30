На поврежденной части высотки в «Москва-Сити» ведутся восстановительные работы

Появились кадры восстановительных работ на поврежденной части высотки в «Москва-Сити»

Tекст: Валентина Григоренко

Речь идет о 50-этажном здании «IQ-квартала». По данным газеты ВЗГЛЯД, восстановительные работы ведутся несколькими группами специалистов с использованием спецтехники.



В ночь на воскресенье украинские беспилотники попытались атаковать столичный регион. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате удара «повреждены фасады на двух офисных башнях Сити». «Жертв и пострадавших нет», – подчеркнул градоначальник.

Всего, согласно данным Минобороны, на Москву летело три украинских БПЛА. Один из дронов был сбит средствами ПВО над территорией Одинцовского района, еще два аппарата подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, они потерпели крушение и врезались в нежилые здания бизнес-центра.

В столичном департаменте транспорта в свою очередь сообщили о перекрытии движения по Тестовской улице в районе «Москва-Сити». На фоне инцидента даже временно закрывали на вылет и прилет столичный аэропорт Внуково, однако вскоре воздушная гавань возобновила работу.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украина скопировала опыт «Аль-Каиды*» при атаке на «Москва-Сити».