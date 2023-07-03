|
|
В России призвали вернуть военный контингент на Кубу
Научный директор РВИО Мягков: Российских военных следует вернуть на Кубу, чтобы лучше «видеть» США
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков высказался за возвращение российского военного контингента на Кубу, что, по его словам, было бы актуально для защиты интересов нашей страны.
Мягков заявил РИА «Новости», что благодаря российской станции радиоэлектронной разведки в Лурдесе, которая продолжала работать до 2002 года, Москва «видела» весь юго-восток США. Он назвал ошибкой то, что Россия «ушла оттуда», однако, отметил эксперт, тогда наша страна верила, что у нас нет врагов. Вашингтон при этом не переставал рассматривать Россию как потенциального противника, отметил научный директор РВИО.
«Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть», – считает Мягков.
Он напомнил, что изначально численность советской военной группировки на Кубе составляла 50 тыс. человек, но после Карибского кризиса 1962 года была сокращена до 11 тыс. человек.
Комментируя сообщения американских СМИ о том, что на Кубе вскоре появится китайский радиоэлектронный центр, научный директор РВИО отметил, что, если информация достоверна, это стало бы закономерным результатом расширения китайского влияния в Латинской Америке. У США развернуто 800 военных баз по всему миру, так что они не вправе обвинять Россию или Китай в «экспансии», добавил Мягков.
Ровно 30 лет назад, 3 июля 1993 года, российские военнослужащие покинули Кубу.
На прошлой неделе министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с кубинским министром Альваро Лопесом Мьерой назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
|
|
Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.
Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
«Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.
Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.
Der Spiegel: Западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52
|
|
Работа российского вертолета Ка-52 ужаснула украинских военных, так как западное оружие не может с ним справиться, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В публикации указано, что над позициями ВСУ часто кружит российский Ка-52, известный как «Аллигатор», который считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, несмотря на то, что в прошлогодних операциях не проявлял себя в полной мере, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что вертолет имеет внушительное вооружение, в том числе управляемые ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля» и противотанковые комплексы «Вихрь».
Издание подчеркивает, что экипаж может вести огонь с расстояния до 10 км, а дальность действия немецкого зенитного комплекса Gepard является недостаточной, как и ракета Stinger, которые способны атаковать технику на расстоянии до 4-6 км.
Автор публикации добавил, что украинская армия не может даже послать на перехват Ка-52 самолеты, в связи с тем, что российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния.
«Во время таких операций и так немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов», – резюмирует Spiegel.
Ранее американский обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive заявил, что одну из величайших угроз для украинских военных представляет российский беспилотник «Ланцет».
Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с оборонительными барьерами.
В Европу прибыл спецсамолет США для ядерного мониторинга
Flightradar24: В Европу прилетел американский спецсамолет для ядерного мониторинга
|
|
Американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для ядерного мониторинга и взятия проб атмосферного воздуха с целью контроля за радиоактивными выбросами, прибыл в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов в режиме реального времени.
Спецсамолет ВВС США, как утверждается, 30 июня прибыл на авиабазу Ханья на Крите, откуда в Черноморский регион часто вылетают разведывательные дроны RQ-4B Global Hawk и самолеты RC-135W Rivet Joint, пишет «Московский комсомолец».
Сенатор Константин Долгов ранее призывал ожидать любых провокаций со стороны противника. По его мнению, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о реальной подготовке ВСУ к разработке собственного ядерного арсенала или к предстоящему удару по Запорожской атомной станции.
Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь отмечал, что в преддверии саммита НАТО украинские власти могут перейти к нагнетанию ядерной истерики. Он обращал внимание, что попытки организовать диверсии на ЗАЭС уже имеют место.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти способах, которыми ВСУ могут попытаться навредить России в преддверии саммита НАТО.
Военный эксперт оценил риски передачи ВСУ комплексов ATACMS
Военный эксперт Бижев: Передачей ВСУ ATACMS Вашингтон не сможет добиться перелома в конфликте
|
|
США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте. Так будет и в этот раз, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Напомним, в США обсуждается возможность поставки оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины.
«ATACMS – современные тактические ракеты класса «земля – земля». Пусковыми установками ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Обладают достаточно большой скоростью – 1500 метров в секунду. При этом полет может осуществляться по разным траекториям. Вкупе с эффективной отражающей поверхностью, это серьезно усложняет противодействие данному снаряду», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.
«Дальность поражения ATACMS может достигать 300 километров, однако это зависит от вида модификации. Не думаю, что украинцам передадут самые мощные системы. Кроме того, ATACMS отличается особой мобильность: развертывание происходит за несколько минут, что усложняет противодействие данным вооружениям», – подчеркивает эксперт.
«Используются ATACMS для стрельбы по разным целям. Под удар может попасть как техника, так и важные здания или аэродромы. Неоспоримое преимущество данных снарядов – возможность их интеграции с разведывательными дронами и спутниками. То есть военные получают необходимую информацию в режиме реального времени», – считает собеседник.
«В боевой части ракеты размещается около 560 кг взрывчатки. При этом сама головка снаряда кассетная. Соответственно, данный боеприпас отличается внушительными характеристиками. Но я не думаю, что ВСУ удастся достичь с его помощью кардинального изменения ситуации на полях СВО», – акцентирует Бижев.
«Это не первый случай, когда в руки противника попадает оружие, которое якобы способно переломить ход конфликта. Достаточно вспомнить, какого размаха достигла информационная кампания в период передачи Украине HIMARS. Тогда каждый второй западный аналитик писал, что России с подобной техникой не совладать», – считает собеседник.
«Тем не менее мы приспособились к новым условиям на фронте. Нам удалось выстроить глубокоэшелонированную систему ПВО. В связи с этим могу с уверенностью заявить, что наши солдаты вполне способны побороть и новую угрозу. Конечно, первое время ВС РФ придется привыкать к ATACMS, но это стандартная для армии практика», – акцентирует Бижев.
«К тому же военно-политическое руководство России достаточно трезво оценивает ситуацию на полях СВО. Уверен, что подготовка к передаче ВСУ данного типа ракет уже ведется. Скорее всего, в настоящий момент в наших научно-исследовательских центрах проектируют пробную модель для организации тренировок служащих ВС РФ», – уточняет собеседник.
«Кроме того, совсем недавно Украина получила ракеты Storm Shadow. Коренного перелома не произошло. ВС РФ демонстрируют внушительную способность адаптации к изменчивой ситуации на фронте. Необходимо с должной ответственностью и доблестью встречать те испытания, которые преподносит нам противник, и тогда русский солдат обязательно одержит победу», – резюмирует Бижев.Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета пишет, что вопрос о поставках данной модели вооружений находится на стадии согласования на самом высоком уровне.
Отмечается, что Украина в последние недели получила несколько положительных сигналов о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся передачи ВСУ этих ракет.
Он отметил, что видел сообщения СМИ о планах отправки новых боеприпасов в зону СВО, однако подчеркнул, что ему «нечего объявлять» по данному вопросу. Ранее в военном ведомстве усомнились в практической надобности предоставления ВСУ ракетных комплексов ATACMS. При этом заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер отметила, что недавно отправленные Украине снаряды Storm Shadow действуют вполне эффективно.
Напомним, в мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил факт передачи ВСУ авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км. Использование данного боеприпаса, по мнению аналитиков, усилило атакующий потенциал украинских военных. В частности, с помощью новых снарядов, противник сумел обстрелять Бердянск и Мариуполь.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Storm Shadow способны достигать любой точки в Донецкой народной республике. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить новый боеприпас для нанесения удара по Крымскому мосту в том случае, если они будут уверены в успехе своих действий.
Кроме того, Storm Shadow создают существенную угрозу для сухопутного коридора в Крым. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, каким образом можно решить сложившуюся проблему.
Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе
Американский журналист Хинкл восхитился новыми красивыми домами в Мариуполе
Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором житель Мариуполя показал квартиру в новом жилом комплексе.
Хинкл написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что президент России Владимир Путин «построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе», передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры, в том числе Художественный музей им. Куинджи и Мариупольский драмтеатр. Также в городе начали восстанавливать железнодорожный вокзал.
Действия Байдена против России назвали нарушением Конституции США
Washington Times: Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат на Украину
|
|
Отправив на Украину технику и солдат для борьбы с Россией, президент США Джо Байден нарушил американскую Конституцию, пишут СМИ.
Эндрю Наполитано в статье, опубликованной изданием Washington Times, задается вопросами о том, соблюдают ли Конституцию США Конгресс и президент. Ответы он считает очевидными. По его словам, Конституция США была передана на хранение «бесчестным, лживым, продажным политиканам», которые игнорируют требования основного закона. В итоге погибли невинные люди, возникли «бесконечные долги», многие потеряли личную свободу, передает РИА «Новости» текст публикации.
Наполитано напомнил, что, согласно Конституции, Конгресс не вправе объявлять России войну, поскольку с военной точки зрения на это нет оснований. Однако законодательный орган уполномочил президента США вести необъявленные войны, отметил автор статьи, напомнив про Афганистан и Ирак.
Капитолий, продолжает американский журналист, дал Байдену 113 млрд долларов и позволил хозяину Белого дома потратить их на технику для украинских вооруженных сил. Помимо этого, тайно из США отправили на Украину американских солдат, которые эксплуатируют эту технику, пишет автор.
В Кремле ранее подчеркивали, что Запад каждый день все больше вовлекается в противостояние на украинской территории.
В США ответили на вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS
Генерал Милли: Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS принимать Байдену
Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что это решение находится в компетенции американского президента, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обсуждение в США поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, напомнил, что американская сторона не впервые отправляет ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, подчеркивал аналитик.
Директор ЦРУ похвастался возможностями вербовки на фоне конфликта на Украине
Директор ЦРУ Бернс: Конфликт на Украине улучшил возможности для вербовки агентов в России
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что благодаря конфликту на Украине у американской стороны появилась уникальная возможность для вербовки агентов в России.
Бернс, выступая с лекцией в Великобритании, рассуждал о том, что якобы имеющее место недовольство ходом специальной военной операцией со стороны людей в российском руководстве дает ЦРУ – разведывательной службе, «работающей с людьми», – возможность, которая «выпадает раз в поколение», передает РИА «Новости».
«Мы не позволяем себе ее упустить», – приводит слова Бернса Reuters.
Ранее сенатор Константин Долгов заявил, что американские спецслужбы постоянно пытаются вербовать российских дипломатов, поскольку главная цель Вашингтона – развалить Россию изнутри. Нашим сотрудникам необходимо быть внимательными, бдительными и не поддаваться на провокации, предупреждал он.
Конгрессвумен в США высмеяла встречу Зеленского с экологами
Конгрессвумен в США Тейлор Грин назвала лицемерной встречу Зеленского с экологами
Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала лицемерной встречу украинского президента Владимира Зеленского с экологами.
В своем Twitter (запрещен в России) она указала, что «особенно много смысла говорить об экологии имеет актеру, который каждый день носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется американскими поджигателями войны, который совсем недавно отменил выборы, контролирует государственные СМИ и имеет нацистскую армию», передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг.
Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
|
|
Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили наступающие силы ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой, уничтожена живая сила боевиков, сообщил руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены минометный расчет в районе Золотой Нивы, гаубица «Мста-Б» – в районе Новый Комар и пикап с националистами – в районе Пречистовки, передает ТАСС.
Скопления украинских боевиков поражены силами армейской авиации в районе Урожайного, там же уничтожены три боевые бронированные машины. Кроме того, украинские националисты уничтожены в районе Макаровки и Новодонецкого.
На Запорожском направлении, продолжил Чехов, воздушная разведка вскрыла, а затем была уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В районе Гуляйполя и Малой Токмачки артиллерийским огнем уничтожены минометные расчеты. В районах Степового, Верхней Терсы и Луговского уничтожены две буксируемые гаубицы в Степногорске и автомобильная техники с боевиками. Кроме того, ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два украинских беспилотника «Лелека» и один «Фурия».
Помимо этого, группировка «Восток» в районе Угледара уничтожила значительное количество боевиков и техники противника. Как подчеркнул Чехов, это произошло благодаря грамотному управлению боевыми расчетами командиром полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки полковником Евгением Смирновым, который управлял расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек».
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР).
Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ и уничтожили до 160 украинских военных
Конашенков: Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ и уничтожили до 160 украинских военных
|
|
На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР), сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале МО РФ, сообщил на брифинге, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 германского производства, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении российские силы группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку ВСУ в направлении населенного пункта Кузьмино (ЛНР), добавил Конашенков.
Кроме того, украинским военным нанесено поражение в районах населенных пунктов Терны, Торское ДНР, Червонопоповка, Невское, Червоная Диброва ЛНР. Также в районе населенного пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В результате уничтожены более 50 украинских военных, две БМП, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также САУ «Гвоздика».
«На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики», – сообщил Конашенков.
В районе населенного пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ.
Группировка «Восток» на Запорожском направлении пресекла попытку украинских националистов провести силами до мотопехотного взвода разведку боем. Также была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Потери противника на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, сообщил генерал.
Западная группировка на Купянском направлении отразила две атаки подразделений ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР). Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.
В результате, по данным российского военного ведомства, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4833 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 413 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 292 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключил Конашенков.
Накануне в Минобороны сообщали, что российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики.
Польша попросила разместить в стране американское ядерное оружие
Премьер Польши Моравецкий обратился к НАТО с просьбой о размещении ядерного оружия США
Польша просит о размещении на своей территории американского ядерного оружия, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Моравецкий считает, что Польша должна принять участие в программе Nuclear Sharing в связи с тем, что Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Польский премьер заявил, что обращается с соответствующей просьбой ко всему НАТО.
Польские СМИ ранее писали, что правительство Польши не осознает опасность расположения ядерного оружия на своей территории по программе Nuclear Sharing.
Бои на Украине показались наемникам из США страшнее Ирака и Афганистана
DB: Наемники из США назвали бои на Украине более жестокими, чем в Ираке и Афганистане
Американские наемники, участвовавшие в боях на Украине на стороне ВСУ, оказались шокированы жестокими столкновениями и обстановкой на передовой, пишут СМИ США.
Так, «солдат удачи» с позывным «Бам» сказал изданию Daily Beast, украинский конфликт «намного страшнее» войн в Ираке и Афганистане, где он также участвовал.
«Худший день в Афганистане и Ираке – это спокойный день на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».
Также наемник считает, что у украинских военнослужащих слабый уровень подготовки. По его словам, в ВСУ много «тупых добровольцев», которым на поле боя делать нечего.
Морской пехотинец Оффенбекер со своей стороны назвал события на фронте «ужасным дерьмом». Российские войска, рассказал он, давят противника артиллерией и танками. Оффенбекер признался, что отговаривал друзей вступать в ряды наемников, которые воюют на стороне украинских националистов.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала.
Киев попросил у Запада средства борьбы с российскими «Ланцетами»
Советник главы МО Украины Сак: Киеву остро нужны средства борьбы с российскими БПЛА «Ланцет»
Украинским вооруженным силам остро нужна западная техника, которая бы позволила бороться с российскими БПЛА «Ланцет», заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.
Сак в интервью британской The Daily Telegraph заявил, что, по данным украинской разведки, Россия начала вкладывать большие средства в производство «Ланцетов». По его словам, в Киеве этим обеспокоены.
«Не будем хвалить русских, но это («Ланцеты» – прим. ВЗГЛЯД) неплохое оружие», – приводит его слова ТАСС.
Как пишет издание, относительно дешевый российский беспилотник способен выводить из строя намного более сложную и дорогостоящую технику противника. Отмечается, что от маневренного БПЛА защитить западные танки, поставленные украинским вооруженным силам, сложно.
Сак считает, что помочь Украине могла бы Германия, поставив ВСУ зенитные самоходные установки «Гепард». Советник украинского министра отметил, что «Гепарды» обладают высокой мобильностью, они оснащены хорошими радарами, которые можно интегрировать в систему ПВО.
Также Сак отметил, что Киев добивается от западных союзников поставок средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, это важный элемент борьбы с беспилотниками, однако у ВСУ его «слишком мало».
Первые «Гепарды» Украина получила от Германии еще в августе прошлого года. До конца 2023 года Берлин обещал передать ВСУ 45 таких установок. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении «Гепардов» в ходе спецоперации.
Американские СМИ писали, что российский беспилотник «Ланцет» представляет собой одну из величайших угроз для украинских военных.