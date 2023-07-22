Орбан предрек крах экономик Британии, Франции и Италии

Премьер Венгрии Орбан: Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира к 2030 году

К концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, на саммите ЕС и Латинской Америки, он «своими глазами видел и своими ушами слышал», что самыми частыми выражениями в словаре латиноамериканских лидеров были «геноцид коренных народов», «рабство», передает РИА «Новости».

Он назвал Евросоюз «слабым и богатым союзом», который боится конкуренции, не может больше «выходить на ринг», что ведет к изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут.