Путин указал на необходимость опираться на советские основы в образовании

В полном возврате к советскому образованию необходимости нет, но нужно опираться на его фундаментальные основы, брать лучшие практики в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьерами ЕАЭС.

Глава Российского государства на встрече указал, что Россия предложила развивать «свободу знаний» в рамках ЕАЭС, в том числе внедрение общих принципов и стандартов, координацию научных программ и создание единых учебников, передает ТАСС.

«Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами – а мы все родом из Советского Союза – вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», – пояснил Путин.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.