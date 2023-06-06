Эксперт: Расчет Запада на слабость технологического суверенитета России не оправдался

Эксперт Массух назвал ключевые принципы российской политики в сфере ИТ

При партнерстве в сфере ИТ и технологий Россия всегда делает акцент на равенство и не стремится ставить другие страны в зависимое от себя положение, сказал глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИКТ) Илья Массух, комментируя старт XIV международного IT-форума c участием стран БРИКС и ШОС.

«Тема технологической независимости и суверенитета у нас стоит на повестке давно, наш президент с 2016 года об этом говорит. Все это время Россия строила и реализовывала планы по обеспечению технологической независимости к 2025 году. Этому способствовала поддержка отрасли со стороны правительства. Да и развитие цифровых сервисов у нас было в приоритете», – сказал Массух, приведя в пример создание портала Госуслуг.

Эксперт также обратил внимание на массовый уход западных компаний с российского рынка в прошлом году. По его словам, это стало неким шоком, поскольку сами предприятия сферы «громко заявляли о том, что никогда не бросают своих заказчиков и не оставляют своих клиентов без поддержки». Однако расчет западных компаний и стран на слабость России в ИТ-сфере не оправдался.

«Россия увидела, сколько стоят подобные обещания. Учтя новые реалии, мы резко набрали темп по переходу на российские технические решения. И я думаю, что к концу будущего года нами будут достигнуты очень серьезные показатели. Кооперация со странами БРИКС нам только в плюс», – считает собеседник.

«Неспроста в БРИКС хотят попасть все больше государств. Дело в том, что при партнерстве с кем-либо Россия всегда делает акцент на равенство и не стремится ставить кого-то в зависимое положение. В отличие от западных государств, мы готовы учитывать и национальные интересы других стран. И это проявляется во всем, включая цифровую сферу», – подчеркнул эксперт.

«Когда стало понятно, что ряд западных стран, в том числе и США, будут использовать техносферу как политический и экономический рычаг на Россию, наш президент тут же призвал использовать отечественные технологии. Это была важная и очень оперативная реакция», – делится Массух.

По его словам, технологический суверенитет дает возможность стране самостоятельно принимать решения во многих отраслях экономики. «Как показывает опыт, если государство теряет самостоятельность по какому-либо направлению, оно тут же попадает в зависимость от западных стран. Таких примеров довольно много – это практически вся Восточная Европа», – заключил собеседник.

Напомним, в Ханты-Мансийске стартовал XIV международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС, он проходит с 6 по 7 июня. Участие в нем подтвердили представители 45 стран и 75 субъектов Российской Федерации. Глава Югры Наталья Комарова подчеркнула, что данное мероприятие объединило экспертов для решения задач, обмена опытом в достижении показателей цифровой повестки.

Генеральный директор КВЦ «Югра-Экспо» Елена Мокрушникова отметила, что в выставке в этом году примут участие больше 80 экспонентов. Стенды представят компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Тюмени и Югры.