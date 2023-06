Путин пообещал отстоять страну Косачев: Путин исчерпывающе расставил все точки над «и» Член Совета Федерации Косачев высказался в поддержку президента Путина 24 июня 2023, 12:15 Текст: Александра Юдина

Речь российского лидера Владимира Путина исчерпывающим образом расставила все точки над «и», заявил член Совета Федерации Константин Косачев. В своем Telegram-канале он указал, что действия мятежников являются государственной изменой, предательством общенационального масштаба и характера. «Выступление президента исчерпывающим образом расставляет все точки над «и»… Сейчас у всех, кто колебался, есть только один выбор – с народом России или против него», – подчеркнул Косачев. Также он заверил, что не сомневается в скором подавлении мятежа, и выказал решительную поддержку действиям Путина. В поддержку Путина выступили российские депутаты, а также ряд публицистов и члены общественной палаты России. Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ

Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. «Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru. Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу». Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.

Лидеры западных государств, несмотря на трудности перевода, поняли суть слов президента Владимира Путина про ядерные вооружения, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Речь идет о выступлении президента на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: «Хрен им». Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе.

«Есть в английском языке ряд идиом, выражений, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться», – сказал Песков. По его словам, основной смысл на Западе поняли, передает ТАСС.

ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.

«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент. Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления. ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян ВЦИОМ: О доверии Путину заявили 78,9% россиян 23 июня 2023, 11:29

О доверии президенту России Владимиру Путину заявили 78,9% россиян, его деятельность одобряют 76,1% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% респондентов, опрошенных ВЦИОМ. Кроме того, 61,8% россиян доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Еще 35,7% граждан доверяют лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, о доверии лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову заявили 32,6% опрошенных, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,4%, главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,9% граждан.

Кроме того, одобряют деятельность президента 76,1% опрошенных, деятельность правительства – 50,7%, председателя правительства – 53,3%. Опрос проведен с 12 по 18 июня среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет посредством телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%.

Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом. Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников. Бомбера с боевого курса не свернуть, И это не пустой звук, это правда. А в чем же выражения такого суть? А в том, что выполнить задачу – это главное. Когда внизу под градом пуль сражается пехота, На выручку всегда летят они. Бомбить врага – бомберская работа. Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин Ломать фашистской сволочи хребет, И мы слова героев наших помним. И не свернем. Назад дороги нет. Как в те далекие года, так и сегодня Опять идет борьба добра со злом. Бомберы мы, свое предназначенье помним. И с боевого курса не свернем. Когда огонь зениток встретил залпом, Когда подбит, и кровь течет с лица, Ну что ж, встречайте, суки, папу, Бомбер работу будет делать до конца. Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников. Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину. «Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства. Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи. «Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС. Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.

Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению

Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

Кроме того, одобряют деятельность президента 76,1% опрошенных, деятельность правительства – 50,7%, председателя правительства – 53,3%. Опрос проведен с 12 по 18 июня среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет посредством телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%. Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.

Ракетные комплексы «Сармат» поступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, передает ТАСС. Он подчеркнул, что сейчас около половины частей РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс». Также идет перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». Кремль анонсировал выступление Путина в ближайшее время Представитель Кремля Песков: Путин в ближайшее время выступит с обращением 24 июня 2023, 08:56 Текст: Александра Юдина

Президент Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в ближайшее время состоится обращение главы государства, передает РИА «Новости». Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий. В городе усилены меры безопасности.

Новости СМИ2 Путину доложили о возбуждении дела в связи с попыткой вооруженного мятежа Песков: Краснов доложил Путину о возбуждении дела в связи с попыткой вооруженного мятежа

Генпрокурор Игорь Краснов представил российскому президенту Владимиру Путину доклад по ситуации с возбуждением уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, генеральный прокурор сообщил президенту о законности возбуждения такого уголовного дела, передает ТАСС слова представителя Кремля. По словам Пескова, президенту в круглосуточном режиме поступают доклады от специальных служб и силовых ведомств, а именно Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардии, о мерах, которые принимаются для выполнения поручений, которые глава государства дал ранее, передает РИА «Новости». Напомним, в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК «не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию». Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня молодежи, поздравив выпускников школ и пожелав всем молодым гражданам России найти свое призвание, добиться успеха и не сдаваться. «Искренне рад вас приветствовать и поздравить с Днем молодежи. Это праздник, наполненный надеждами. Теперь он, по инициативе самих молодых людей – школьников, студентов, отмечается в выходной день, в последнюю субботу июня, что позволяет сделать его ярким и масштабным, объединить со школьными выпускными. Они проходят в эти дни по всей стране. Их неповторимую атмосферу, романтику, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль «Алые паруса», который стал символом Санкт-Петербурга. Добавлю, что и в других регионах нашей большой страны также есть свои любимые, замечательные, добрые традиции», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля. Отдельно Путин обратился к выпускникам школ. «Вместе со своими родителями, учителями, наставниками вы прошли большой, порой непростой, но очень важный путь – путь обретения знаний, дружбы, ценностей, которые всегда будут с вами. Сейчас вы вступаете в новый этап жизни. Желаю вам – всем молодым гражданам России: школьникам, студентам вузов, техникумов и колледжей, тем, кто уже работает или делает первые шаги в профессии, – обязательно найти свое призвание, добиться успеха, если что-то не получается сразу, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки. Вас в любой момент готовы поддержать ваши друзья, близкие и, конечно, команды разнообразных, доступных по всей стране проектов, которые призваны помочь молодым людям раскрыть таланты и способности, достичь того, к чему вы стремитесь», – отметил глава государства. «Знаю, что мероприятия Дня молодежи, – а это и лекции, и мастер-классы, и уникальные тематические встречи и площадки, – посвящены развитию, движению навстречу добрым делам, креативным начинаниям, вашим грядущим свершениям. И очень важно, что вам близки идеи сплоченности, объединения усилий. Ведь вместе всегда можно сделать больше», – сказал Путин. Глава государства напомнил, что наша страна готовится в следующем году принять Всемирный фестиваль молодежи и студентов. «У нас действительно прекрасное молодое поколение: вы хотите максимально реализовать свой потенциал, приносить пользу Родине, людям, действовать ради общего блага», – подчеркнул российский лидер. «В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции. Вы, ваши ровесники хорошо понимаете: любовь к родной стране неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день. Вашему поколению предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, сфере обороны и безопасности, социальной области, государственном управлении, принимать решения, которые определят будущее России», – подчеркнул президент. Путин отметил, что весь мир сейчас стремительно меняется. «Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время», – сказал он. «Еще раз поздравляю с праздником! Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет», – заключил глава государства. День молодежи отмечается в России в последнюю субботу июня. В этом году школьные выпускные в России проходят 23–24 июня. Новости СМИ2 Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры 23 июня 2023, 22:57 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин проинформирован о событиях, которые разворачиваются вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, глава государства в курсе всех событий. Предпринимаются необходимые меры, передает ТАСС слова представителя Кремля. Ранее в Минобороны России заявили, что распространяемая от имени Пригожина информация о якобы «нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности. Путин заявил, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца Путин: Потери ВСУ говорят, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца

Запад может поставить Украине новую технику, но мобилизационный резерв закончится, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. По словам главы государства, потери украинских сил в технике и личном составе демонстрируют, что западные союзники Украины «решили воевать с Россией до последнего украинца». «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является», – сказал Путин, передает ТАСС.

При этом он обратил внимание на то, что резерв вооруженных сил Украины еще не исчерпан, и российские командиры при построении боевой работы должны исходить из этих реалий. В то же время министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, передает РИА «Новости». Ранее Шойгу сообщил, что украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся. Новости СМИ2 Путин высоко оценил работу военных летчиков 21 июня 2023, 17:20 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле высоко оценил работу российской военной авиации и указал на мастерство и профессионализм летного состава. «Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая – очень хорошо. Средства поражения хорошие, и летчики работают безукоризненно», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, пехота «всегда ждет» авиацию, и эти ожидания, «как правило», оправданы. Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.

Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков в зоне СВО Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления ВСУ 22 июня 2023, 12:06 Текст: Алина Власенко

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил. Так, по словам Патрушева, с 4 по 21 июня уничтожены 246 танков ВСУ, в том числе 13 западных. Кроме того, ликвидированы 595 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, в том числе 152 БМП, из них 59 западных. «(Также уничтожены) боевые бронированные машины 443 единицы, орудия боевой артиллерии и минометы – 279 единиц, из них западных 48, ракеты систем залпового огня – 42 единицы, зенитные ракетные комплексы – две единицы, тактические истребители – 10 единиц, вертолеты – четыре единицы, БПЛА – 264 единицы, автомобильная техника – 424 единицы», – сказал Патрушев. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что ВСУ понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой, передает ТАСС.

В то же время Путин предложил обсудить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. «Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день – с ситуации в зоне проведения специальной военной операции», – сказал глава государства, открывая встречу. Новости СМИ2 Путин заявил о планах форсировать производство беспилотников в России Путин: Россия будет форсировать выпуск дронов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях 21 июня 2023, 15:14 Текст: Алина Власенко

Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях, заявил президент Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений. «Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он призвал обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны. Глава государства также отметил, что планы по повышению потенциала всех компонентов Вооруженных сил России будут реализованы в полном объеме на собственной научной и производственной базе, передает ТАСС. Президент также отметил огромный вклад в решение боевых задач СВО новейших образцов бронетехники, ракетных комплексов, а также систем ПРО и РЭБ. В среду днем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, говорится в сообщении на сайте Кремля.