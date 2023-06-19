VK и ИТМО запустили магистратуру для разработчиков веб-сервисов

VK и ИТМО запустили магистерскую программу для разработчиков веб-сервисов

В Петербурге стартует набор студентов на новую корпоративную магистерскую программу «Распределенные веб-сервисы» – совместный образовательный проект VK Education и Института прикладных компьютерных наук ИТМО.

Программа нацелена на подготовку специалистов в области распределенных высоконадежных систем и будет интересна абитуриентам с базовым IT-образованием, которые хотят проектировать, разрабатывать, обеспечивать качество и администрирование надежных веб-сервисов.



«Совместная магистратура с ИТМО по распределенным веб-сервисам – отличный пример коллаборации бизнеса с академической средой, который поможет погружать молодых специалистов в реальные задачи. Мы заинтересованы в опережающем обучении потенциальных сотрудников и рассчитываем, что магистры смогут принимать участие в реальных проектах компании, а лучшие из них – стать частью команды VK», – отметил глава образовательной программы, главный инженер технологической платформы VK Вадим Цесько, слова которого приводятся на сайте VK.

В учебный план войдут углубленное программирование на Java, NoSQL базы данных, разработка enterprise-систем, углубленные параллельные вычисления, машинное обучение для больших данных, нагрузочное и стресс-тестирование распределенных систем, безопасность распределенных веб-приложений, децентрализованные системы, технологии распределенных реестров, блокчейн. Лекции и семинары будут проводить эксперты VK и преподаватели ИТМО.

В 2023 учебном году на программе предусмотрено 20 бюджетных и 30 контрактных мест. Обучение пройдет в очном формате с элементами дистанционного и будет включать в себя четыре-шесть предметов в семестр по 8-10 пар в неделю. Остальное время будет отведено на решение прикладных, инженерных и научно-исследовательских кейсов от сервисов VK: Одноклассников, ВКонтакте, Mail.ru.

Директор института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов указал, что студенты освоят не только разработку, но и поддержку и сопровождение сервисов для сотен миллионов пользователей. «Это социальные сети, мессенджеры, агрегаторы услуг, маркетплейсы, доски объявлений, облачные системы хранения, банковские системы, поисковики, сетевые компьютерные игры. Уже во время обучения магистранты подключатся к реальным кейсам крупнейшей российской IT-компании и других партнеров института, а наиболее успешные – смогут получать специальную стипендию VK и трудоустроиться. Наставниками станут опытные разработчики и практики из индустрии», – добавил Кузнецов.

Лучшие выпускники в будущем дорасти до позиций ведущего разработчика, тимлида, архитектора и руководителя системы или сервиса, руководителя разработки, технического директора, ведущего специалиста по сопровождению сервиса, руководителя эксплуатации, операционного директора, ведущего специалиста по обеспечению качества.