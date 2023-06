Девочки из Таджикистана утонули в Петергофе В Братске шаурмой отравились более 60 человек В кафе в Братске второй раз за четыре года произошло массовое отравление

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Задержан владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу» в Братске, где 62 человека отравились шаурмой, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Иркутской области. Четыре года назад там же уже происходило массовое отравление. В СК сообщили, что 29 человек, включая пятерых детей, госпитализированы. Открыто уголовное дело по статье о производстве, хранении и продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности, передает ТАСС. О первых отравлениях стало известно утром накануне. Роспотребнадзор сообщил о 29 случаях острой кишечной инфекции. В технологическом процессе приготовления блюд и хранении продуктов выявлены нарушения. Отмечается, что в кафе отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников. Кафе временно закрыто. В СК сообщили, что массовое отравление произошло в том же кафе, что и четыре года назад, хотя заведение зарегистрировано уже на другое лицо. В июне 2019 года аналогичный случай произошел в кафе в том же месте на улице Кирова, где сейчас находится «Шаурму хочу», передает РИА «Новости».

Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца

Фото: LTV Zinu dienests/YouTube

Текст: Евгений Поздняков

Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ. «Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог. «Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт. «Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница. «Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер. «Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт. «Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер. Ранее стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете The Guardian он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки. Ранее в Польше заявляли о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев. Россия уничтожила почти все переданные Киеву БМП Bradley InfoBRICS: Киев из-за недооценки России уже потерял почти все переданные Западом БМП Bradley

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Украинские силы уже потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности российской армии, пишет InfoBRICS. По данным издания, Киев в ходе контрнаступления все еще не достиг каких-либо видимых успехов, но уже потерял немало переданных Западом танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley. Как пишет InfoBRICS, эксперты все больше склоняются к тому, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, что обернется очередным геополитическим провалом НАТО. Среди причин сложившейся ситуации издание называет ошибочно невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а также нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное ВСУ. В результате, пишет автор статьи, ВСУ уже унизительно потеряли большую часть боевых машин. Тем временем США в рамках нового пакета помощи передали Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, всего транш составит 325 млн долларов. Новости СМИ2 Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Немецкий танк Leopard в зоне СВО на Украине разлетелся на куски от попадания российского снаряда, об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на просмотренное видео. Об уничтожении боевой машины президенту рассказал его российский коллега Владимир Путин. Белорусская сторона также запечатлела этот момент. «Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», – сказал Лукашенко, передает Life. Глава республики предложил Путину обнародовать этот фрагмент, на что Путин ответил: «Еще покажем». Ранее Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось. Стало известно о состоянии здоровья Героя России Адама Делимханова Депутат Госдумы Кузнецов сообщил, что Володин только что общался с Делимхановым, тот здоров

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом от Чечни, Героем России Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, сообщил парламентарий Дмитрий Кузнецов. «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров», – привел Кузнецов слова Володина, передает РИА «Новости». Между тем заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Делимханов находится в Чечне. Сообщения СМИ о том, что Делимханов был ранен в зоне СВО, он назвал фейками. «Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике – поехал к Рамзану Ахматовичу (Кадырову)», – сказал он, передает ТАСС. При этом сам Кадыров написал в Telegram, что никак не может выйти на Делимханова, он не выходит на связь. Глава Чечни попросил украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы была возможность выйти на Делимханова. Кадыров пообещал вознаграждение за информацию о депутате. Напомним, 12 июня Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». 13 июня сообщалось, что бойцы "Ахмата" отправятся в Белгородскую область защищать регион от украинских диверсантов. Это решение обсуждалось Адамом Делимхановым с руководством Минобороны, Росгвардии и Белгородской области. Новости СМИ2 Песков: Все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания Песков заявил, что все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Все информационные вбросы, касающиеся подрыва газопровода «Северный поток», заслуживают внимания, в том числе о причастности Польши к подрыву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что в Германии изучают данные, указывающие на то, что в инциденте могли использовали Польшу в качестве оперативной базы, передает ТАСС. «Каждая из версий, которая вбрасывается, заслуживает внимания», – подчеркнул пресс-секретарь. По словам Пескова, газета могла вбросить информацию о причастности Польши к подрыву, чтобы скрыть истинных заказчиков этого теракта. Ранее немецкие следователи говорили о полученных уликах, доказывающих причастность Польши к теракту. Напомним, журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, что привело к подрыву.

Артиллерия России уничтожила позиции, с которых ВСУ били по Белгородской области Минобороны России показало уничтожение позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

Фото: Минобороны России/Telegram

Текст: Антон Антонов

Минобороны России опубликовало видеозапись того, как артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожают позиции, с которых артиллерия вооруженных сил Украины обстреливала Белгородскую область. Один из военнослужащих рассказал, что после выявления цели разведкой российское «кочующее орудие» выдвигается на позицию и «отрабатывает по этой цели», корректируя огонь с помощью беспилотника. «Цель уничтожена. По второй цели работали – оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», – приводит его слова ТАСС. Он сообщил, что уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. Российский военнослужащий пояснил, что ВСУ «ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты». В российских артиллерийских расчетах действуют в том числе военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. В ведомстве уточнили, что помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, российские расчеты разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинских военных, передает РИА «Новости». В свою очередь боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун» рассказал, как артиллеристы Южной группировки российских войск вместе с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на Донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ. Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут участвовать в предотвращении украинских диверсионных вылазок в приграничные районы России. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины. Новости СМИ2 На границе Латвии выстроились очереди желающих въехать в Россию украинцев LSM: На границе Латвии появились очереди из желающих въехать в Россию украинцев

Фото: LTV Zinu dienests/YouTube

Текст: Алина Власенко

Очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию, выстроились на пункте пропуска Виентули в Латвии, пишет портал LSM. На прошлой неделе на латвийской границе начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России, сообщает портал LSM. С конца мая в пункте по оказанию помощи начали выстраиваться очереди из украинцев, отмечает радио Sputnik. Германия назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе

Фото: Petra Wallner/Global Look Press

Текст: Алина Власенко

Правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе, но Берлин и НАТО не ищут конфронтации в отношениях с Москвой, следует из представленной правительством Германии первой в истории страны стратегии национальной безопасности. Правительство Германии в четверг представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны и Североатлантического альянса. Документ занимает более 40 страниц. При этом немецкие власти отметили, что при разработке стратегии особенно учитывали действия России на Украине, передает ТАСС.

Из документа следует, что правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе. Так, Берлин считает спецоперацию на Украине «вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности». При этом Германия выступает за сохранение политических и военных каналов связи между НАТО и Москвой. В стратегии также указано, что «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией». Так, в документе отражена концепция обеспечения безопасности Германии и НАТО, в том числе в киберпространстве и космосе, противодействия внешнему влиянию и шпионажу, защиты технологий и объектов критической инфраструктуры, управления во время кризисных ситуаций и пандемий, достижения суверенитета в энергетической и продовольственной сферах. Кроме того, в рамках стратегии власти Германии выступили за повышение военных расходов членами НАТО до 2% ВВП. Одновременно ФРГ намерена снижать одностороннюю зависимость от поставок энергоресурсов и сырья. Кроме того, власти Германии намерены расширить национальные резервы продовольствия, энергоресурсов и медицинских препаратов. Также в документе говорится о планах принятия закона по защите объектов критической инфраструктуры. В стратегии также уделено внимание отношениям Берлина и Пекина. В документе говорится, что Германия видит в Китае партнера, без которого нельзя урегулировать многие глобальные кризисы, но одновременно с этим считает его системным соперником. Кроме того, в Берлине считают, что Китай пытается изменить основанный на правилах международный порядок и действует вразрез с интересами и ценностями ФРГ. Новости СМИ2 Названы возможные сроки выхода России из зерновой сделки Песков рассказал, когда Россия может выйти из зерновой сделки

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, может ли РФ выйти из зерновой сделки досрочно, передает ТАСС. Россия не будет бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг сделки, так как Запад не выполняет договоренности, касающиеся экспорта российской сельхозпродукции, добавил Песков. Ранее президент России заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. В Белом доме после этих слов призвали обеспечить стабильную работу зерновых коридоров. СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ). Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ. Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями». Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины. Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве убили дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле. Новости СМИ2 Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова Замруководителя Совбеза Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Алина Власенко

С учетом поставок дальнобойных видов оружия Украине «санитарная зона» должна проходить по границам Львова, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал в Telegram слова президента Владимира Путина о необходимости создать демилитаризованную «санитарную зону» для безопасности России. По словам Медведева, учитывая поставки Киеву Западом дальнобойных видов оружия, такую линию следует проложить по границам Львова.

Кроме того, указал замруководителя Совбеза, исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве «Северных потоков», у Москвы нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана. Во вторник президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины. СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News. Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС. Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года. Новости СМИ2 Кадыров: Депутат Делимханов жив и здоров Кадыров заявил, что депутат Делимханов жив и здоров

Фото: duma.gov.ru

Текст: Алексей Дегтярев

Депутат Государственной думы Адам Делимханов жив, он не получил ранений, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров. «Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, когда он «подлил масла в огонь», авторы фейка сами поверили в свою сказку. Кадыров отметил, что подразделения «Ахмат» находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области. Глава Чечни расскзаал, что он вместе с Делимхановым обсудил нынешнее положение, перераспределение сил и средств подразделений. До этого ряд СМИ распространили сообщения о якобы ранении Делимханова. Ранее депутат Дмитрий Кузнецов сказал, что спикер ГД Вячеслав Володин разговаривал с Делимхановым и заявил, что тот «жив-здоров». Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными

Фото: Ashley Chan/Reuters

Текст: Кристина Цыцура

Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны. Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины. Новости СМИ2 На трассе М-11 «Нева» запустили движение беспилотных «КамАЗов» На трассе М-11 «Нева» запустили движение беспилотных грузовиков «КамАЗ»

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Александра Юдина

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва запустили движение беспилотных грузовых автомобилей «КамАЗ» для перевозки коммерческих грузов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал старт движению «беспилотников», в мероприятии также приняли участие глава Минтранса Виталий Савельев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, передает ТАСС. Как отметил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов, начинается тестирование самой технологии беспилотной доставки грузов, которая в первую очередь окажет положительное влияние на деятельность транспортно-логистических комплексов и терминалов. «Создается первый в России цифровой двойник дороги, который обеспечит необходимое взаимодействие автомобиля с интеллектуальной дорожной инфраструктурой – «умной» дорогой», – подчеркнул он. По словам главы компании «Автодор», взаимодействие высокоавтоматизированого транспортного средства с дорожной инфраструктурой происходит с помощью программно-аппаратного комплекса АСУДД. «С учетом завершения строительства трассы М-12 такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга через Центральную кольцевую автомобильную дорогу уже в 2024 году. Участок ЦКАД на их маршруте оборудован DSRC-приемниками для движения подключенного транспорта», – заметил Петушенко. Известно, что в проекте «Беспилотные логистические коридоры» примут участие компании «КамАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит» и оператор дороги «Автодор». Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева». В марте в Минтрансе рассказали о планах запустить беспилотные грузоперевозки на всех федеральных трассах. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин анонсировал эксперимент по запуску беспилотных грузовых автомобилей на трассе М-11 «Нева».