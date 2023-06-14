На ПМЭФ-2023 представили Муз экспорта

На Петербургском международном экономическом форуме представили Муз экспорта, они олицетворяют самые перспективные векторы развития бизнеса страны на внешних рынках – машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическая отрасль, медицина и IT.

Информационный повод: На ПМЭФ-2023 представили новый образ отечественного экспорта: на стенде «Сделано в России» появились Музы экспорта. Они олицетворяют наиболее перспективные векторы развития российского бизнеса на внешних рынках: машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическая отрасль, медицина и IT.

Визуализации российского экспорта появились на стенде «Сделано в России», по задумке авторов, они должны помочь отечественным компаниям продвигать свои товары за рубежом.

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» Российский экспортный центр с помощью бренда «Сделано в России» помогает бизнесу продвигать свои товары за рубежом.

Музы-амбассадоры на стенде «Сделано в России» олицетворяют ключевые экспортные направления и несут в себе не только неповторимый стиль и яркие качества, свойственные сфере, которую представляют, но и популяризирует меры поддержки экспортеров. Каждая из них появилась с одной главной целью – вдохновить предпринимателей на новые свершения.

Муза машиностроения – это образ высококвалифицированного технического специалиста, обладающего всесторонними знаниями о механизмах, электронике, материалах и производственной технологии.

Муза АПК символизирует богатство и разнообразие природы, а также значимость агропромышленного комплекса для экономики России и жизни людей во всем мире.

Муза нефтехимической отрасли вдохновляет работников промышленности на создание новых продуктов, увеличение производительности, борьбу за безопасность, развитие экологически чистых технологий и практик, а также их внедрение на мировые рынки.

Муза медицины вдохновляет на постоянное совершенствование своих знаний и навыков, постижение новых методов и технологий в медицинской науке, дает мотивацию и мудрость, чтобы помогать реализовывать проекты международного масштаба. Муза является наставником по теме здоровья при помощи новых современных технологий во всем мире.

Муза IT воплощает в себе развитие и инновации в сфере информационных технологий. Она помогает находить прорывные идеи и свежие технологические решения, которые влияют на самые разные аспекты жизни.

«Теперь у российского экспорта есть свои музы-покровительницы, которые под брендом Made in Russia будут вдохновлять компании. Эти образы – по сути маркетинговые, мы создали их на основе нашего опыта и исследований, которые проводили среди наших клиентов и покупателей российской продукции за рубежом. Именно так иностранные бизнес-партнеры видят наш экспорт, именно эти направления им кажутся привлекательными. И через стилизованные образы женщин в национальных костюмах мы передаем уникальность каждого из направлений и видение наших партнеров. В их образах органично сочетается история страны и будущее российского бизнеса. Кстати, как и положено богиням, Музы экспорта участвуют только в самых важных мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум. В следующий раз их можно будет увидеть на главном экспортном форуме страны «Сделано в России» в октябре», – отметила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.