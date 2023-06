ВС России отразили атаки ВСУ под Лисичанском и в районе Артемовска Глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за русского языка Глава Союза украинцев Польши: Беженцы настроили против себя поляков из-за использования русского языка 12 июня 2023, 09:12 Текст: Вера Басилая

Отношение польского населения к украинцам постепенно становится хуже из-за использования беженцами русского языка, сообщил глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка. Скорка рассказал газете The Guardian, что полякам трудно понять почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки, передает ТАСС. Напомним, в Польше, по предварительным данным, проживают 950 тыс. украинских беженцев, а всего в стране находится около 2,3 млн украинцев. Ранее польские СМИ писали, что беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей». В Минобороны назвали число уничтоженных танков Leopard за сутки В Минобороны отчитались об уничтожении трех танков Leopard за сутки

Минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, в результате они потеряли 11 танков, в том числе три Leopard, сообщили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства указывается, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении ВС России за сутки отразили три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. На данных направлениях ВСУ суммарно потеряли до 50-ти военных, 11 танков, среди которых три Leopard, 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer, а также артиллерийскую систему М777 производства США. Также за сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю. Военкоры сообщали, что ВСУ изменили тактику наступления и предприняли фланговые удары вместо лобовых атак на Южно-Донецком направлении. СМИ: ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley 11 июня 2023, 22:15

Солдаты ВСУ рассказали, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство France-Presse. Так, в издании утверждают, что шесть из девяти БМП мотопехотного подразделения были разбиты, передает РИА «Новости». На вопрос, удалось ли взять какую-либо значимую территорию, один из военных ответил отрицательно, сомкнув указательный и большой пальцы. «Примечательно, что украинские войска потеряли более 10% всех поставленных БМП M2 Bradley, а также порядка 20% танков Leopard 2A6 всего за 48 часов активных боевых действий», – отмечал в этой связи накануне Telegram-канал «Военная хроника». Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar. Военкор рассказал, как ВСУ отрабатывают бюджет «контрнаступа»

ВСУ «берут штурмом» населенные пункты, делают там фото для отчета о проведенном контрнаступлении, а затем снова уходят, заявил военкор Александр Сладков. В частности, речь идет о населенных пунктах Нескучное и Благодатное. ВСУ зашли в них, для протокола сделали и опубликовали фото с флагом и ушли. «А что им там делать? Мы на горе, смотрим на них сверху вниз, видим каждого, как на ладони», – написал Сладков в Telegram. По словам военкора, одна из главных задач украинского командования – отработать бюджет «контрнаступа». «Имеешь хоть какой-то успех? Сними и покажи. Не имеешь – сними якобы успех и покажи два раза», – добавил Сладков. Ранее военкоры заявили о том, что ВСУ начали менять тактику наступления. Financial Time: Вступление Украины в ЕС навредит Европе В Financial Times узнали, как Украина навредит Европе

Вступление Украины в Евросоюз может повлечь за собой ряд последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, считает журналист Financial Times Тони Барбер. Так, автор указывает на то, что союзники Украины преследуют собственные цели, уже ограничивая киевский режим экономически. Ряд стран, например, Болгария и Венгрия, не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству, передает РИА «Новости». Кроме того, значение имеет вопрос перераспределения бюджета ЕС в случае присоединения к нему Украины, так как более густонаселенные страны претендуют на большие отчисления из Брюсселя. «Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины?» – задает вопрос автор. Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – привело издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника. В ДНР заявили о концентрации серьезных сил ВСУ на донецком направлении Cоветник врио главы ДНР Гагин: Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении

Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении: в районах Угледара и Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Советник врио главы ДНР сообщил, что наиболее активные и горячие сейчас – угледарский и авдеевский участки фронта. По словам Гагина, сейчас ВСУ считают перспективным именно донецкое направление, они здесь сконцентрировали достаточно серьезные силы и продолжают аккумулировать на этом направлении личный состав и технику. При этом Гагин заверил, что все атаки ВСУ сейчас купируются силами России, передает ТАСС. Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра Минобороны: Из украинского плена возвращены 94 российских военных 11 июня 2023, 18:55

Благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России. В ведомстве также рассказали, вернувшиеся из плена военнослужащие будут направлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации, передает РИА «Новости». Кроме того, им уже оказывается медицинская и психологическая помощь. Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ). Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине 12 июня 2023, 04:59

Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС. Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить. Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета. Эксперт усомнился в данных о снижении солености Черного моря из-за разрушения Каховской ГЭС Эксперт: Соленость Черного моря не могла упасть из-за разрушения Каховской ГЭС

Генеральный директор компании «Инфра. Проекты» Алексей Безбородов обратил внимание на сообщения украинских специалистов о том, что соленость Черного моря резко упала вблизи Одессы якобы из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Он указал на то, что кубатуры Каховского водохранилища недостаточно для того, что море снизило свою соленость. «Кубатура Черного моря почти 550 тыс. кубических километров, кубатура Каховского водохранилища 18 кубических километров. Чтобы соленость Черного моря в три раза упала (даже с учетом сложностей с обменом воды ниже 200 метров глубины), надо влить туда хотя бы 1 к 5 к воде. А влилось 1 к 30 000», – написал он в своем Telegram-канале. Безбородов также указал на то, что последний академик на Украине, «хоть что-то понимавший в гидрохими, умер в 2019 году», а нынешние эксперты – «необразованные». Ранее Штаб ликвидации последствий после разрушения Каховской ГЭС сообщил, что соленость Черного моря резко упала вблизи Одессы – почти в три раза, передает РБК.Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. При этом Киев отрицает свою вину и пытается переложить на Россию ответственность за свои действия. ВС России отразили атаки ВСУ под Лисичанском и в районе Артемовска Минобороны: ВС России отразили атаку

Группировка российских войск отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении и сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем под Лисичанском, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев. Офицер сообщил, что российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали попытку противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, передает РИА «Новости». В Минобороны также информировали, что артиллерия южной группировки российских войск в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба. Кроме того, по словам Астафьева, расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удары по пункту хранения боекомплекта и позициям противника в районе Белогоровки, а также укрытиям подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы. Помимо этого, подразделениями ВС России в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника, а на позициях украинских войск в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап», добавил Астафьев. В Минобороны также сообщили, что расчеты ЗРК «Оса-АКМ» на Авдеевском направлении сбили беспилотник ВСУ «Лелека-100», а на Марьинском направлении – «Фурию». Накануне российский войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. В Японии заявили о защите Украины «ядерным зонтиком» Китая Премьер Японии Кисида: Китай гарантирует Украине защиту от применения ядерного оружия

Япония считает, что Китай в соответствии с договоренностями между Пекином и Киевом, дает Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия, выразил мнение японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента. Отвечая на вопрос о том, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», Кисида заявил в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента Японии, что ему известно о договоренностях между Китаем и Украиной 2013 года об эффективном сотрудничестве, передает ТАСС. По словам Кисиды, в совместном заявлении Пекина и Киева, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия. В начале июня спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил о готовности Пекина создать условия для деэскалации украинского конфликта. В конце мая Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины. Новости СМИ2 Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Москве «Звезда»: Самолет с освобожденными из украинского плена 94 российскими военнослужащими приземлился в Москве 11 июня 2023, 23:36 Текст: Антон Никитин

Самолет с освобожденными из украинского плена 94 российскими военнослужащими приземлился в Москве, сообщил телеканал «Звезда». Телеканал «Звезда» сообщил в своем Telegram-канале, что самолет с 94 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал кадры обмена пленными и возвращения российских военных на Родину. В Минобороны России сообщили, что освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в ведомственные медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации. В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО 12 июня 2023, 04:52 Текст: Антон Никитин

Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО. В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск. В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали . Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии. Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления. Новости СМИ2 Ким Чен Ын полностью поддержал народ России в деле защиты суверенитета Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку народу России в деле защиты суверенитета и пожелал победы 12 июня 2023, 02:48 Текст: Антон Никитин

КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы, говорится в поздравительной телеграмме северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. В телеграмме, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы со стороны враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь России, входит в переломную фазу, передает ТАСС. Ким Чен Ын отметил, что северокорейский народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития своей страны против произвола империалистов. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики выразил уверенность, что российский народ и справедливость всегда будут одерживать победу. Он также отметил, что дружба между народами КНДР и России стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран. По словам лидера КНДР, он готов и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой. В заключении Ким Чен Ын от всей души пожелал президенту России Владимиру Путину крепкого здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу – вечного процветания, развития и победы. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал критикующим Россию за СВО американским политикам «закрыть рты». На Украине заявили об уменьшении площади затопленных территорий 11 июня 2023, 19:32 Текст: Ольга Иванова

На Украине после разрушения Каховской гидроэлектростанции уменьшается площадь затопленных территорий, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. Кроме того, он рассказал, что уже эвакуировано более 2,7 тысячи человек, развернуто 13 эвакуационных пунктов. Подтопленными остаются 4,3 тыс. здания, передает РИА «Новости». Также Шмыгаль рассказал, что прошло совещание по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. На нем было решено создать реестр пострадавших общин, а также был обсужден механизм выплаты компенсаций людям, пострадавшим от затопления. Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. При этом Киев отрицает свою вину и пытается переложить на Россию ответственность за свои действия. Новости СМИ2 Авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества Минобороны: Армейская авиация ВС РФ нанесла удар по 67-й механизированной бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества 12 июня 2023, 06:27 Текст: Антон Никитин

Армейская авиация группировки российских войск нанесла удар по выдвинувшимся на БМП в районе Серебрянского лесничества военнослужащим 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ, в результате удара армейской авиации группировки российских войск «Центр» противник понес значительные потери в личном составе и технике, передает ТАСС. Кроме того, по словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых минометов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ. Помимо этого, комплексом ПВО группировки российских войск уничтожены реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотник «Лелека-100». Кроме этого, экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожен опорный пункт противника. В минувшую субботу в Минобороны России сообщили, что российские войска на краснолиманском направлении нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Белогоровка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Напомним, в начале июня Киев усилил группировку ВСУ под Серебрянским лесничеством в ЛНР.