В Польше заявили о «захвате» города украинскими беженцами

Lublin112: Беженцы с Украины захватили польский город Красныстав и держат в страхе жителей

Беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей», сообщают местные СМИ.

Речь идет, как сообщает местный портал Lublin112, о группе из нескольких десятков приезжих с Украины, имеющих «цыганские корни».

Сначала с украинскими беженцами не было проблем, люди не обращали на них внимания, однако, как сообщает издание, постепенно стали происходить тревожные и даже «шокирующие» события. В частности, в статье описывается случай, когда сотрудники полиции пытались поговорить с одним из беженцев, а более дюжины его соотечественников стали прогонять правоохранителей. Помешала им лишь угроза применения силы со стороны стражей порядка, передает РИА «Новости».

Местные жители рассказали изданию, что беженцы в магазинах ходят между прилавками, открывают упаковки различных товаров, «угощаются», а затем, не делая покупок, кладут товар обратно на полку.

В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешательства мэр Красныстава Роберт Костюк, который пообещал следить, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.

Жалобы на поведение украинских беженцев звучат регулярно. Так, на прошлой неделе сообщалось, что соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия.

Власти Польши сообщают, что в республике в настоящее время остаются 950 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности в стране проживают 2,3 млн украинцев.