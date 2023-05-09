Рябков заявил о недружественных России правительствах

Недружественных народов для России нет, однако существуют недружественные правительства, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, объясняя сигнал из речи президента России Владимира Путина, прозвучавшей в День Победы на Красной площади в Москве.

Рябков сказал, что у России нет недружественных народов, и это главное отличие российской линии в нынешней геополитической ситуации острой конфронтации от политики, которую проводят западные противники нашей страны, передает РИА «Новости».

Запад, продолжил Рябков, поглощен тотальной русофобией. По его словам, попытки представить любого владельца паспорта гражданина России противником – это альфа и омега развернутой на Западе информационной кампании, которая длится годами и особенно возмутительным образом – с начала специальной военной операции.

По словам Рябкова, глава государства подчеркнул, «что для нас нет недружественных народов». Однако, безусловно, есть недружественные России правительства, сказал он.

Напомним, Путин, выступая на Параде Победы, заявил, что для России нет недружественных и враждебных народов «ни на Западе, ни на Востоке».