Политолог Шеслер: Украина и дипломатия – вещи несовместимые

Политолог Шеслер: В дипкорпус Украины люди попадают по принципу наглости и радикальности

Украина раз за разом устраивает провокации на международной арене. Их дипломаты – образец грубости, наглости и радикальности, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в рамках заседания ПАЧЭС в Анкаре представитель Украины напал на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого.

«Украина и дипломатия – вещи несовместимые. Представители этой страны всегда ведут себя крайне вызывающе на различных международных площадках. Вспомним депутата Рады Алексея Гончаренко, которого за постоянные нарушения регламента в ПАСЕ на три месяца лишали права голоса», – сказала политолог Лариса Шеслер.



«Украинские делегации раз за разом демонстрируют антироссийскую позицию. Все это делается с расчетом на внутреннего потребителя – жители Львова и Киева должны увидеть, что государство непримиримо с противником. Это намеренная провокация, приводящая к тому, что дипломатия превращается в шоу», – отмечает собеседница.

«Проблема в том, что все эти выходки остаются безнаказанными. Украину никто не осуждает – всем абсолютно плевать на пренебрежение международным правом. Более того, офис Зеленского создал ситуацию, в которой наглость и грубость стали основными критериями в рамках выбора представителей страны на международных площадках», – подчеркивает Шеслер.

«Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, глава МИД Дмитрий Кулеба и другие – все они убежденные экстремисты. Их поведение не соответствует никаким нормам. К сожалению, нашим дипломатам еще не раз придется столкнуться с подобным хамством. Понимая это, мы должны в будущем усилить безопасность тех, кто вынужден вплотную работать с представителями Украины», – резюмирует Шеслер.

Ранее на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре представитель Украины напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого. Сообщается, что инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит заседание организации. В посольстве РФ заявили, что пострадавшему оказывается необходимая помощь, на место прибыли консул и врач.

Как сообщают РИА «Новости», незадолго до этого украинская делегация пыталась устроить провокацию во время выступления России в ходе ПАЧЭС. Депутаты Верховной рады хотели сорвать выступление главы российской делегации Ольги Тимофеевой.

«Украинская делегация осуществила попытку саботажа, пытаясь прервать выступление, развешивая флаги и выкрикивая оскорбительные вызовы», – сказала она. Парламентарий подчеркнула, что задача Москвы – высказать свою точку зрения, а не политизировать процесс, как это сделали представители Киева.



По словам Тимофеевой, спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп призвал всех к порядку. «Наверное, удивительна была для спикера такая картина, он наверняка не часто сталкивается с таким в своем присутствии. Мы высказали свою точку зрения, призвав страны к осмыслению того, что мы находимся не в цирке, а несем реальную ответственность за страну и народ», – подчеркнула Тимофеева.

Глава российской делегации также сообщила, что полномочия России в ПАЧЭС в очередной раз не подтверждены, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии и Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.