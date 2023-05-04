Политолог объяснил попытки властей Украины избежать ответственности за атаку на Кремль

Политолог Нечаев: Зеленский боится потерять поддержку Запада из-за организации терактов в России

Версии властей Украины о причастных к атаке на Кремль противоречат друг другу, потому что тем самым офис Зеленского пытается избежать ответного удара и при этом не вызвать критику на Западе из-за организации терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил киевский политолог Алексей Нечаев, комментируя разноголосицу в заявлениях украинских политиков.

Политолог обратил внимание на тот факт, что пиар-машина офиса Зеленского для каждой конкретной аудитории на Украине, в России и на Западе готовит свою порцию тезисов и объяснений. И хотя они противоречат друг другу, это никак не сказывается на конечном результате информационной кампании.

«Кто чаще всего говорит о фронде и партизанах? Правильно – те спикеры, которые регулярно вещают для российской аудитории: Пономарев (признан иноагентом), Арестович, Подоляк и другие лица. Для этого они охотно используют русскоязычные медиаресурсы, включая СМИ с пропиской в Риге и Праге», – считает киевский политолог Алексей Нечаев.

«Сам Зеленский озвучивает другой тезис: у нас, мол, дефицит вооружений, поэтому мы не будем атаковать Кремль. Во-первых, эта мысль, озвученная на пресс-конференции в Финляндии, логично укладывается в его стиль попрошайки, который постоянно ноет и причитает: «Дайте зброю!» (оружие – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил собеседник.

«Во-вторых, тем самым он уводит внимание с обсуждения инцидента на тему дальнейшей поддержки ВСУ. И в-третьих, на Западе пока не готовы к публичной поддержке терактов. Общество не поймет. Это хорошо видно на примере регулярных публикаций в американской прессе, представители которой «со ссылкой на источники» сообщают о критике Белым домом подобных действий», – указал политолог.

«А вот тезис про «сами себя обстреляли» запущен скорее для внутренней аудитории. Я напомню, что эта фраза стала трагическим мемом 2 июня 2014 года, когда ВС Украины нанесли авиаудар по Луганской областной администрации. Тогда же появился мем «кондиционер взорвался» – именно так власти Украины пытались объяснить наведение ракеты на «горячий кондиционер» при «самообстреле», – напомнил эксперт.

«Это преступление осталось безнаказанным, серьезного расследования не было, зато фраза «сами себя обстреляли» стала визитной карточкой властей Украины что при Порошенко, что при Зеленском. Этим сопровождались любые варварские обстрелы с 2014 по 2022 год, и даже сейчас ее активно используют в тех случаях, когда ВСУ не избирательно обстреливают центр Донецка или других городов», – отметил политолог.

«Поэтому попытки откреститься неудивительны, у офиса Зеленского на то есть три причины: трусость и боязнь «ответки», риск потери поддержки со стороны Запада и желание ввести россиян в заблуждение. Теракт на Крымском мосту? «Это не мы». Убийства Дугиной и Татарского? «Точно не мы». Атака на Кремль? «Однозначно не мы, вот вам крест». А если они получают ответ, тогда в ход идет главный козырь: «А нас за що?». И так у них во всем», – указал Нечаев.

В четверг советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что атака украинских дронов на Кремль является «инсценировкой». При этом ранее он говорил, что Украина не имеет отношения к теракту, а после этого указывал на якобы причастность к атаке «местных сил сопротивления».

При этом номинальный лидер партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия считает, что атаку на Кремль совершили «недовольные олигархи». Экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев утверждал СМИ, что к атаке причастны «российские партизаны».

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России.

К обсуждению теракта подключилась и западная пресса. Так, The New York Times указывает, что атака на Кремль может стать для Москвы предлогом к «нанесению новых ударов по противнику».

В свою очередь The Wall Street Journal задается вопросом, может ли за атакой на Кремль стоять российское руководство. Издание подчеркивает, что если бы за организацией операции стояла Украина, то произошедшее выявило бы серьезные уязвимости в «сердце российской власти» за несколько дней до 9 мая.

В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Москва заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.

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