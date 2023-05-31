Родителям пригрозили статьей за лихачащих на электросамокатах детей

Дети за нарушения Правил дорожного движения при езде на электросамокатах рискуют подвести родителей под статью о неисполнении обязанностей по воспитанию, предупредила представитель московской Госавтоинспекции Анастасия Иванова.

По ее словам, в случае необеспечения безопасности передвижения на самокатах или иных средствах индивидуальной мобильности может быть рассмотрен вопрос привлечения родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП, передает РИА «Новости».

Иванова добавила, что если рядового нарушителя на электросамокате можно привлечь к ответственности сразу, то для привлечения родителей за ненадлежащее воспитание ребенка нужно «пройти некоторые процедуры».

По минимальной санкции соответствующей статьи (5.35 КоАП РФ) родителю грозит предупреждение или административный штраф в 100–500 рублей.

Ранее МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств, включив в них в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).