В западной части Артемовска продолжаются бои, подразделения ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в Министерстве обороны России.

Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ у населенных пунктов Григоровка и Богдановка в ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

За сутки в этом районе произведено девять самолетовылетов, артиллерия выполнила 63 огневые задачи. Потери украинской стороны на этом Донецком направлении составили за сутки свыше 385 бойцов, включая наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у Стельмаховки (ЛНР) и Каменки (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 40 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении группировка «Центр» поразила подразделения ВСУ у поселков Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Там уничтожено более 50 украинских военных, боевая бронированная машина, три пикапа, и две гаубицы «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены украинские подразделения у города Угледар (ДНР), поселков Темировка и Гуляйполе (Запорожская область). Там ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении ликвидировано до 40 украинских военных, три машины, гаубица «Гиацинт-Б» и САУ «Акация».

У поселка Прогресс в Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Ранее канадский телеканал CTV сообщил, что в ходе боев за Артемовск погибли воевавшие в составе ВСУ два канадских гражданина.